Esondato il Furba a Seano, domani scuole chiuse nel pratese, a Pistoia e in Versilia

Esondato il Furba a Seano, tre famiglie evacuate a Montignoso, domani scuole chiuse nel Pistoiese e in Versilia. Tavolo dell’unità di crisi regionale della Protezione Civile della Toscana con le Province, la Città Metropolitana di Firenze, le Prefetture, i Vigili del Fuoco e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni. Presenti anche Bernardo Mazzanti, responsabile della Protezione civile regionale, e Giovanni Massini, responsabile del settore idrologico e geologico regionale.

E’ emerso un quadro di criticità rilevante e numerosi interventi in corso con allagamenti, frane e smottamenti a causa della forte linea temporalesca persistente che va da Livorno all’Alto Mugello. Circa 3600 le utenze senza corrente in corso di ripristino da parte di Enel.

Nelle prossime ore è prevista l’entrata della perturbazione frontale a partire dalle zone di nord ovest della Toscana.

La situazione più grave riguarda Seano, nel comune di Carmignano (Po), dove è esondato il torrente Furba ed è in corso assistenza alla popolazione.

Tre famiglie sono state evacuate dalle loro case a Montignoso (Massa Carrara). Il sindaco Gianni Lorenzetti spiega che si tratta di otto persone, fra cui anziani e minori. Sempre a Montignoso, una frana ha interrtotto la strada SP1 a Corsanico. Domani mattina i tecnici della Provincia effettueranno un sopralluogo per valutare la situazione e pianificare le operazioni di ripristino. Disagi alla viabilità per il maltempo nel pomeriggio anche tra Pontremoli e Aulla. La viabilità della SS62 della Cisa nel tratto di competenza del Comune di Aulla è stata ripristinata dopo l’intervento di Anas. Sempre ad Aulla, ufficio tecnico e protezione civile stanno verificando diverse piante che si sono pericolosamente inclinate a causa del forte vento delle ultime ore. Sotto osservazione i livelli del fiume Magra, con attualmente le idrovore di Aulla in funzione sul fiume. Domani scuole chiuse a Pistoia. Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha firmato l’ordinanza. Chiuse anche le scuole di Quarrata, Agliana, Montale, Serravalle Pistoiese.

Sono in corso e si prevede che proseguiranno fino alle ore 21-22 forti e persistenti precipitazioni sulla linea temporalesca che va da Livorno all’Alto Mugello.

E’ attivo il monitoraggio continuo dei fiumi, il Bisenzio a Prato ha superato il primo livello, la Stella a Quarrata ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano ha quasi raggiunto il secondo livello. Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello.

L’Ombrone pistoiese è al momento in diminuzione quasi sotto al primo livello di guardia.

Il Magra a Villafranca è al momento stazionario alla seconda soglia, date le piogge previste è probabile attendersi ulteriori incrementi.

Interventi per locali smottamenti in diverse località delle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Allagamenti localizzati in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (LU), e tra la piana pisana e quella fiorentina.

Forti piogge e raffiche di vento, all’Argentario superati i 100km/h, a Viareggio 83km/h.

Interventi del sistema regionale in corso per cadute di rami e smottamenti localizzati in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti nella zona di Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana.

Nelle prossime ore ancora precipitazioni sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi.

Sotto osservazione i fiumi, sul Magra rapido aumento, poco sopra la seconda soglia a Villafranca, con previsione di ulteriore aumento visto le piogge in corso e prossime, picco di piena previsto in serata. Il livello del Serchio è vicino alla prima soglia, picco di piena previsto nella notte a Lucca.

In rapido aumento anche il fiume Versilia viste le forti piogge cadute nel bacino a monte.

Nuove riunioni dell’unità di crisi sono previste nelle prossime ore e durante la notte. “Il nostro sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – e sta monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione nelle zone a maggior criticità. Rimane sempre valido da parte mia l’invito alla massima prudenza e a osservare i consigli sui comportamenti da adottare nelle situazioni di rischio”.

I sindaci della Versilia si sono riuniti in una videoconferenza per decidere le misure da prendere in vista del peggioramento del maltempo. Valutate le previsioni per le singole zone, è stato deciso che i comuni di Stazzema, Seravezza, Camaiore e Massarosa (che hanno anche un unico Piano di Protezione Civile) provvederanno, come ha fatto Viareggio, ad emanare ordinanze di chiusura, in particolare delle scuole. Le scuole dei Comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta resteranno invece aperte, come i comuni della costa apuana (Montignoso e Massa). L’obiettivo, spiega una nota, è “garantire alla comunità la maggior sicurezza possibile in ragione delle caratteristiche morfologiche proprie di ciascun territorio e nel rispetto delle specifiche condizioni di allerta meteo comunicate dalla Protezione Civile”.

Coi forti temporali sono stati chiusi a Prato i sottopassi stradali in città e le piste ciclabili che corrono lungo il fiume Bisenzio e i torrenti. Molte strade hanno tratti allagati. Il Comune raccomanda la massima attenzione alla guida e di usare l’auto solo gli per spostamenti necessari. Aperto il Centro operativo di controllo della Protezione civile. Le squadre della Protezione civile sono tutte attivate per il monitoraggio dei corsi d’acqua. Oltre al Bisenzio e all’Ombrone Pistoiese viene monitorato tutto il reticolo minore di fossi e torrenti.

A Vernio, vista la situazione meteo, il sindaco Giovanni Morganti ha firmato per domani un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse anche a Poggio a Caiano, Prato e Montemurlo. La protezione civile sta monitorando la situazione dei corsi d’acqua.