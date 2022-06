🎧Controradio News ore 7.25 - 30 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Controradio news – Contestazione di alcuni minuti e anche qualche offesa, ieri sera, al sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che ha partecipato al corteo in ricordo della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, di cui ricorre il 13/o anniversario. Il motivo delle contestazioni è la rinuncia del Comune a proseguire come parte civile nel processo di appello bis a Firenze, di cui peraltro è attesa la sentenza oggi, a seguito di accordi risarcitori pattuiti con le assicurazioni. Il sindaco è rimasto nel corteo e ha partecipato alla manifestazione a cui erano presenti anche esponenti della sua giunta comunale. Numerosa la partecipazione dei cittadini e delle altre istituzioni con i gonfaloni. Presenti anche forze dell’ordine, vigili del fuoco, associazioni di volontariato, rappresentanti dei Comitati di stragi nei trasporti di altri luoghi italiani. Dalle finestre delle abitazioni sono stati esposti striscioni di vicinanza ai familiari delle vittime.

Controradio news – Incendio di bosco nel Mugello sopra Barberino, in zona Montecarelli, dove i vigili del fuoco e i volontari Aib sono intervenuti nel pomeriggio di ieri col supporto aereo di due elicotteri, anche della Regione Toscana. L’incendio si è sviluppato in una zona impervia alimentato dai continui cambi della direzione del vento, situazione che ha reso difficile le operazioni di spegnimento. Per i lanci di acqua dall’alto i velivoli si sono riforniti nell’invaso di Bilancino.

Controradio news – Ancora ordinanze di altri Comuni in Toscana per limitare l’uso di acqua potabile degli acquedotti pubblici a causa della siccità . Una è stata firmata da Figline e Incisa Valdarno (Firenze) e scatta dall’1 luglio col divieto di usare acqua proveniente da fontanelli, acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. L’ordinanza resta in vigore fino al 31 agosto. Anche a Massa Marittima (Grosseto) un’ordinanza analoga è stata firmata dal sindaco Marcello Giuntini per vietare il consumo di acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici fino al 30 settembre 2022.

Controradio news – Perquisizioni in Val di Nievole, nella provincia di Pistoia, nelle abitazioni di alcune famiglie, tutte di origine calabrese e domiciliate tra Monsummano, Larciano e Lamporecchio (Pistoia), riguardo a numerosi casi di intimidazioni registrati nei mesi scorsi per inibire potenziali concorrenti dalla partecipazione ad aste giudiziarie di immobili. Secondo quanto emerge, un’inchiesta della procura di Pistoia e dei carabinieri avrebbe individuato coloro che sono sospettati di aver sparato con pistole e fucili alle case dei concorrenti affinché rinunciassero a partecipare agli incanti del tribunale.