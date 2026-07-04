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ToscanaFirenze: via libera al progetto di risanamento di piazza Dallapiccola
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Firenze: via libera al progetto di risanamento di piazza Dallapiccola

By Domenico Guarino
Piazza Dallapiccola

Palazzo Vecchio ha approvato un intervento da quasi 3 mln per messa in sicurezza delle strutture e la riqualificazione della piazza.

da un lato il risanamento delle strutture interrate – pareti, soffitti, pavimentazioni, vani scala e reti di scarico – dall’altro la completa riqualificazione del sistema di impermeabilizzazione della piazza in superficie, con la sostituzione delle stratigrafie esistenti, nuove membrane sintetiche ad alte prestazioni e una rete di smaltimento delle acque piovane dimensionata secondo i dati pluviometrici più aggiornati della Regione Toscana. La Giunta comunale di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento di piazza Pier Luigi Dallapiccola, un intervento complessivo da oltre 2,9 milioni, che punta a risolvere le criticità strutturali della piazza che si sviluppa sopra un livello di piani interrati e presenta da anni infiltrazioni che ne hanno compromesso la tenuta.

Piazza Dallapiccola è uno spazio pubblico importante per il quartiere, ma da tempo soffriva di problemi strutturali che non potevamo più rimandare – dichiara la vicesindaca Paola Galgani -. Con questo progetto interveniamo alla radice del problema, risanando prima di tutto ciò che non si vede, i piani interrati, per poi restituire ai cittadini una piazza finalmente sicura, impermeabilizzata a regola d’arte e pronta per essere vissuta. Si tratta di un intervento rilevante di quasi tre milioni di euro, orientato verso una manutenzione strutturale spesso invisibile ma indispensabile”.

La direzione ambiente del Comune, si spiega, è stata incaricata di lavorare anche a un progetto di mitigazione dell’isola di calore e di rifunzionalizzazione dell’area da sviluppare insieme al quartiere e agli stakeholder. “Non ci fermiamo al risanamento strutturale – conclude Galgani -. Vogliamo che piazza Dallapiccola diventi anche un esempio di rigenerazione urbana attenta al clima, capace di contrastare le isole di calore e di essere pensata insieme a chi la vive ogni giorno”

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