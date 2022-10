🎧Controradio News ore 7.25 – 17 ottobre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un’auto dei vigili urbani di Firenze ha causato un incidente che ha provocato nove feriti nella centralissima piazza Duomo. La vettura ha urtato una bicicletta che ha innescato una carambola su un gruppo di fedeli peruviani in processione con ‘Il signore dei Miracoli’, antica tradizione risalente al terribile terremoto di Lima del 1655. I feriti sono due bambine di 4 e 7 anni, cinque donne adulte e un uomo di 40 anni, tutti peruviani, oltre alla vigilessa che era alla guida che ha riportato lesioni molto lievi. Le condizioni delle bambine non destano preoccupazione ma una settantenne e’ stata ricoverata in codice rosso. Non e’ ancora chiaro cosa abbia innescato l’incidente. L’auto dei vigili era impegnata nel servizio di scorta alla manifestazione religiosa.

Controradio news – Ruben Guasti, giovane calciatore del club toscano Spartaco Banti Barberino, è morto sabatonotte in un incidente avvenuto a Campi Bisenzio, località alle porte di Firenze. Guasti, originario di Barberino di Mugello (Firenze), aveva da poco compiuto diciassette anni ed era in sella alla sua moto lungo via di San Quirico quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo andando a finire la sua corsa contro un albero.

Controradio news – Indagini dei carabinieri su fatti avvenuti sabato sera nell’area del Luna Park a Scandicci (Firenze). Un minorenne è stato aggredito da coetanei che gli hanno causato una frattura al braccio sinistro, una minorenne è stata soccorsa perché in stato di forte alterazione da alcol e una minorenne ha denunciato di essere stata palpeggiata da una persona poi fuggita.