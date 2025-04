www.controradio.it 🎧 ZCS: C'è tempo fino al 30 aprile per registrare per le targhe Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed

C’è tempo fino al 30 aprile per registrare le targhe delle auto e ottenere, così, il pass sosta che sostituisce le vetrofanie. Per gli irregolari, occhio alle sanzioni in vigore dal 1 maggio. Il nuovo sistema messo a punto dall’Amministrazione mantiene le agevolazioni per i residenti che, oltre a continuare a parcheggiare gratuitamente nelle proprie ZCS di appartenenza, potranno acquistare dei mini abbonamenti per le altre singole zone a controllo della sosta a costi contenuti.

ZCS Siamo al countdown finale, il 30 aprile si chiude la chiamata del Comune di Firenze alla registrazione delle targhe per avere garantita la sosta gratis nel quartiere di residenza, e i due terzi dei fiorentini sembrano aver preso sottogamba la deadline, forse ignari che scaduti i termini per inserire i dati sul portale www.servizidellastrada.it, scatteranno le sanzioni, multe salate a partire dal 1 maggio. Tasche e lancette, su questo rapporto dispari si sta concentrando anche la campgna social della Società dei Servizi della Strada, per ricordare che basta un clic per sostiturie la vecchia vetrofania, che va in pensione per lasciare spazio a un sistema più smart, così si dice, dove si pagheranno via abbonamento almenbo una delle altre zone rispetto alla propria: costerà 10 euro al mese, 5 per chi ha avesse un Isse inferiore a 12.500 euro, oppure 100 euro su base annua.

Via dunque la carta di circolazione dal cruscotto, non avrà più valore davanti a un agente della municipale che grazie al dispositivo cerbero installato sulle volanti, potrà verificare le irregolarità delle auto, così potranno fare anche le scan car in circolazione. Buone notizie invece per chi possiede una macchina elettrica: potrà continnuare a parcheggiare gratuitamente negli stalli blu promiscui, i non residenti avranno uno sconto del 50%. Pagano gli ibridi. Sotto a chi tocca dunque, è giusto il tempo di una breve sosta nel web.