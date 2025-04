25 aprile: Anpi non invita sindaci di Grosseto e Orbetello

Alle iniziative del 25 Aprile l’Anpi locale non invita i sindaci di Grosseto e Orbetello perché le loro amministrazioni, in vicende differenti, hanno preso iniziative per ricordare Giorgio Almirante, Italo Balbo, Sergio Ramelli.

Nella comunicazione di eventi e orari, l’Anpi provinciale sottolinea che “è stato deciso di invitare tutte le istituzioni democratiche e le rispettive amministrazioni che si distinguono per non voler onorare luoghi pubblici a personaggi protagonisti di primo piano del regime fascista, che ha causato nefaste ferite al nostro Paese sottoponendo il popolo ai soprusi totalitari e alla guerra”. “Perciò – concludono – non sono invitate le amministrazioni di Grosseto che ha deciso di intitolare una via alla memoria di Giorgio Almirante e quella di Orbetello che ha intenzione di dedicare l’ex idroscalo a Italo Balbo” in memoria delle celebri trasvolate atlantiche con gli aerei idrovolanti.

Secondo l’Anpi “a Grosseto, non ancora appagati da questa scellerata scelta divisiva, è stata recentemente approvata una mozione in consiglio comunale, proposta da un esponente di CasaPound, di dedicare una via a Sergio Ramelli: magari prologo per future adunate fasciste sullo stile di Acca Larentia. E questo non è tollerabile”.

Sui social il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ironizza: “Quest’anno, il comitato provinciale Anpi Norma Parenti ha deciso di festeggiare la Liberazione… liberandosi di me. Io festeggerò lo stesso, anche senza di loro, perché ho giurato sulla Costituzione e le mie posizioni sono sempre state chiare. Vedere un atteggiamento così antidemocratico e intollerante genera, certo, profonda costernazione. Mi toccherà passare il 25 aprile festeggiando senza l’Anpi. Sono certo che sopravviverò anche a questo”.