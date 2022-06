🎧 Webinar aperto “Bambini nella tempesta. La violenza assistita prima del femminicidio”. L’intervista!

By

Webinar “Bambini nella tempesta. La violenza assistita prima del femminicidio”. Intervista a Petra Filistrucchi   vicepresidente e coordinatrice del Progetto Dream nell’ambito del quale è promosso il webinar.

In occasione della recente pubblicazione con le Edizioni Paoline del libro “Bambini nella tempesta. Gli orfani di femminicidio” di Teresa Bruno, giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 14.30 alle 16.30 l’Associazione Artemisia di Firenze organizza un webinar di confronto e approfondimento sul tema degli orfani di femminicidio, allargando lo sguardo al periodo che lo precede, con esperti, studiosi, rappresentanti delle Istituzioni e del terzo settore, condotto dalla giornalista Sabina Pignataro, di Vita.

L’evento sarà realizzato/trasmesso su piattaforma Zoom. Iscrizione (gratuita) necessaria, al link https://forms.gle/nGK5Jv4aDd4ftcDf7Â

Il seminario è realizzato nell’ambito del Progetto Dream, finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e coordinato dall’Associazione Artemisia, volto alla promozione e al sostegno del coinvolgimento informato e consapevole della comunità professionale e civile nella prevenzione, riconoscimento e contrasto della violenza sui bambini e le bambine e nel rafforzamento dell’intensità , della specializzazione e dell’efficacia degli interventi di protezione e cura.

Anna Costanza Baldry aveva scelto l’espressione “orfani speciali” per definire gli/le orfani/e di madre uccisa dal padre. A rendere speciali questi orfani non è solo la terribile circostanza che li ha privati della madre, e spesso anche del padre. Prima di questo evento, nella maggior parte dei casi, come evidenzia Teresa Bruno nel libro Bambini nella tempesta.

Di fronte al numero dei femminicidi che resta costante, di fronte al sommerso di bambini e bambine vittime e testimoni di violenza, come deve cambiare l’approccio delle istituzioni e dei servizi? Per discuterne Artemisia invita a un incontro con esperti/e, studiosi/e, rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore