🎧 Wake up in the cosmos presentano “Keine Strasse”

Un progetto che coniuga il garage e la neo-psichedelica di inizio millennio. Abbiamo incontrato i toscani Wake Up In the Cosmos nell’edizione 2022 del Rock Contest con un live energico ed irriverente. Oggi escono con il primo album intitolato “Keine Strasse”

ASCOLTA L’INTERVISTA con Edoardo batterista della band 🎧:

“Keine Strasse” ovvero Nessuna Strada, il disco d’esordio dei Wake up in the cosmos, racconta un viaggio confuso all’interno di una mente nebulosa ed ossessiva. Il protagonista rivive ricordi infantili nel brano “When I was ten”, cerca di salire su una ziqqurat nella valle dell’Eufrate tormentato da anime danzanti, riassapora le fasi di amori compulsivi che l’hanno prosciugato nel trittico “Sensual Crime”- “Berenice”- “Fruhstucken”, per poi assaporare la frustrazione che solo un fantasma può provare in“Keine Strasse”. Il suo errare incerto non ha meta né un percorso tracciato, è una centrifuga al limite della schizofrenia con repentini cambi di scenario. Nessuna ricerca, nessun obiettivo, nessun perché, solo il piacere che un viaggio può dare.

Spiega la band a proposito dell’album:“Keine Strasse rappresenta l’inizio di un viaggio che neanche noi sappiamo dove ci porterà. Lo abbiamo intrapreso liberandoci dai dogmi, dalle regole e dalla definizione di genere, concentrandoci solo su quello che percepiamo e che sentiamo. La narrazione di questo viaggio nebuloso e senza meta è affidata a tracce variegate che spaziano dal garage alla neo-psichedelia in un alternarsi di momenti prima rilassati poi agitati. Una confusione nata spontaneamente nel nostro piccolo cosmo, che aveva solo la necessità di essere raccontata. Un cosmo che, nonostante la sua etimologia, si sa tende al disordine”.

“Keine Strasse” pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 23 gennaio 2024. Info band