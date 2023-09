🎧 Two Things Of Gold l’intervista!

Two Things Of Gold è il nome di un progetto collaborativo al suo debutto discografico con l’omonimo album. Tra divagazioni jazz funk e disco l’intervista a Francesca Sortino (già voce dei Gabin) a cura di Mirco Roppolo

Two Things Of Gold è il nome di un progetto collaborativo al suo debutto discografico. Il disco che esce proprio oggi anticipato dal singolo Rooms To Go, che trovate su tutte le piattaforme via A.MA Records. Per l’occasione Mirco Roppolo ha intervistato Francesca Sortino (cantautrice e interprete con numerose collaborazioni nel mondo accademico del jazz e del pop, ma anche voce dei Gabin)

Con un interplay tra tradizione e sperimentazione, i Two Things of Gold esibiscono un suono organico e mutante, sempre in divenire. “Nell’album ci sono due visioni, come se fossero due lavori, diversi fra loro. Uno più intimista e l’altro più solare come Yin e Yang, dinamicamente legati fra loro in un rapporto di completamento”.

Il duo formato è da Francesca Sortino e Diego Lombardo. La prima ha sette album solisti all’attivo, dal debutto del ’97 With My Earth In A Song (Soul Note) registrato a New York con Jim McNeely, Harvie Swartz, Eliot Zigmund e Rick Margitza all’ultimo Be Free (A.MA Records, 2017). Numerose le incursioni nel pop. Dall’hit single Doo-Uap, Doo-Uap, Doo-Uap dei Gabin (Virgin, 2002) alla tv con I don’t know you e Aquì Otra Vez (BMG) dei Comedy of Life, rispettivamente sigla del programma Le Iene e colonna sonora del film Tre Metri Sopra Il Cielo. Diego Lombardo è invece un giovane produttore e dj romano, studente di musica elettronica al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina e partner di vari musicisti con il nome di Diego.Wav.