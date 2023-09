Castelfiorentino: due giorni di lutto per omicidio Klodiana

Intanto proseguono le indagini per rintracciare il marito che è sospettato dell’omicidio Klodiana Vefa, la 35enne uccisa ieri con un’arma da fuoco in strada, in via Galvani e che è irreperibile da ieri sera.

il comune di “Castelfiorentino proclamerà il lutto cittadino, con due giorni nei quali le nostre bandiere saranno issate a mezz’asta, le manifestazioni pubbliche saranno annullate, e alle scuole sarà chiesto di stimolare gli studenti circa il tema del femminicidio e della violenza sulle donne”, perchè è “ormai l’ipotesi perseguita dagli inquirenti, una barbara uccisione perpetrata dal marito”, attualmente ricercato. lo ha scritto su FB il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni in merito all’omicidio di Klodiana Vefa, la 35enne uccisa ieri con un’arma da fuoco in strada, in via Galvani

“Indiremo stasera, con la partecipazione delle associazioni castellane, una fiaccolata alla quale invito la cittadinanza a partecipare, per una presa di posizione collettiva contro questo terribile, barbaro fenomeno, ahimè così frequente anche nei nostri tempi, e per ricordare Klodiana con il nostro affetto. Non ci arrendiamo all’orrore”.

“Klodiana era una ragazza fantastica, che conoscevo bene personalmente, e che era amata da tutti. Questo fatto ci ha distrutto” scrive su Fb iFalorni , stringendosi “con forza” alla famiglia “soprattutto ai figli che lascia” la vittima.

Dopo aver evidenziato che “purtroppo il tema in questione è ancora una volta quello della violenza sulle donne”, Falorni che rileva però che “perfino ieri” ha ricavato “come ancora alcuni preferiscano rintanare la propria riflessione sulle carenze di sicurezza e di ordine pubblico, invece che sulle cause reali di questo fenomeno”: “Ho letto e sentito in merito commenti agghiaccianti, anche accompagnati da alcune dichiarazioni da parte dei soliti sciacalli politici”.

Intanto sono ancora senza esito al momento, le ricerche del marito di Klodiana. L’uomo risulta irreperibile da ieri. La 35enne, madre di due figli, si stava separando dal marito. Le hanno sparato in strada con una pistola. Secondo alcuni racconti emersi sul posto sono stati uditi più spari, qualcuno parla di tre. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sentiti sia dai palazzi sia da un circolo Arci nelle vicinanze.