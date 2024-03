www.controradio.it 🎧 Tpl Firenze: "Da oggi attivo il pagamento contactless su bus e tramvia" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:15:12 Share Share Link Embed

Tpl – Arriva il pagamento con carta di credito sui bus e sulla tramvia a Firenze. Autolinee Toscane annuncia a Controradio l’attivazione dei validatori contactless da oggi nel capoluogo toscano. Una fase di test che fa seguito a quella avviata in altre città e punterà al 100% dei mezzi in tutta la regione, come ha spiegato nei nostri studi Tommaso Rosa, il responsabile comunicazione di Autolinee Toscane. AUDIO

“Stamattina è stata attivata dunque la fase di test del pagamento contactless su tramvia e autobus a Firenze. E’ possibile pagare il biglietto con la carta di credito.

Tutto questo non era un obbligo contrattuale ma un investimento aziendale e l’obiettivo era quello di attivarlo in tutta la regione in maniera omogenea. Abbiamo acceso stamani oltre mille validatori a Firenze, avviate le fasi di test già a Prato, Massa, Siena, Lucca. Firenze era la piazza più difficile per il maggior numero di mezzi e poi perché c’è la tramvia”, ha spiegato Rosa.

Attivati validatori su 400 bus e 46 tram del capoluogo toscano contemplando un margine di errore del 3/4%. “Abbiamo una diagnostica da remoto che ci permette di monitorare eventuali problemi – spiega – Si potrà appoggiare le carte Visa, Mastercard e America express e acquistare il biglietto il cui prezzo rimane invariato, non ci sono infatti costi aggiuntivi. In caso di controllo a bordo il verificatore si connetterà al sistema e vedrà quali carte ha registrato”.

La Toscana sarà la prima regione ad avere un sistema di autobus completamente contactless. La prossima settimana partirà infatti la fase di test anche sugli extraurbani.