🎧 Sick Tamburo, l’intervista

E’ partito il tour dei Sick Tamburo (a Firenze il 31 gennaio) dedicato alla presentazione di “Dementia”, il nuovo album. Ascolta l’intervista a Gian Maria Accusani a cura di Pierluigi Megahertz

“Dementia” rappresenta una nuova tappa del cammino del gruppo, pubblicato lo scorso 16 gennaio, l’album non addomestica il disagio, ma lo attraversa, lo espone e lo rende materia viva. Un lavoro che si propone come un viaggio nella non mente: la gioia della normalità, la confusione improvvisa, ancora gioia, poi il buio, la luce che ritorna, il silenzio, la paura, e di nuovo il buio. È un disco fatto di fragilità e smarrimenti, di scosse improvvise e brevi pause di apparente quiete, in un continuo alternarsi di presenza e assenza, di luce e ombra. Tutto in Dementia si muove per contrasti, come accade ai pensieri quando perdono i bordi.

I brani raccontano figure sospese, pensieri inquieti, stanze interiori che si chiudono e si riaprono. Da Mi gira sempre la testa alla lunga title track conclusiva Dementia, passando per Silvia corre sola e Ho perso i sogni, l’album compone un unico flusso emotivo, attraversato da inquietudine, desiderio di fuga, rabbia trattenuta e improvvisi bagliori.

Sul piano musicale, i Sick Tamburo restano pienamente fedeli al loro universo: quell’alternative che li accompagna dagli esordi, dove la melodia domina anche nei passaggi più ruvidi. In “Dementia”, atmosfere indie rock e accenti post-punk si mescolano come fossero un tutt’uno, dando vita a un suono compatto, diretto, profondamente viscerale. La copertina del disco è un artwork originale disegnato da Davide Toffolo, con la grafica di Paolo Proserpio.

I Sick Tamburo nascono a Pordenone dal percorso artistico di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio dopo l’esperienza con i Prozac+. Fin dall’inizio il progetto si distingue per un linguaggio diretto, fragile e potentissimo, capace di trasformare paura, dolore e desiderio in canzoni immediate, senza filtri. Nel corso degli anni i Sick Tamburo pubblicano sette album e un EP, costruendo un percorso unico nella scena alternativa italiana, fatto di concerti ad alta tensione emotiva e un legame profondo con il proprio pubblico.

DEMENTIA TOUR 2026:

31 gennaio – Firenze – Viper Theatre c/o CDP Grassina

05 febbraio – Torino – Hiroshima Mon Amour

06 febbraio – Roncade (TV) – New Age

07 febbraio – Bologna – Estragon

13 febbraio – Milano – Santeria SOLD OUT

14 febbraio – Genova – Luzzati

19 febbraio – Roma – Largo Venue SOLD OUT

20 febbraio – Caserta – Lizard Club

21 febbraio – Taranto – Mercato Nuovo

27 febbraio – Bergamo – Druso

28 febbraio – Cesena (FC) – Vidia

01 marzo – Tolentino (MC) – Magma

07 marzo – Quartucciu (CA) – Cueva Rock

20 marzo – Castiglione del Lago (PG) – Darsena

21 marzo – Trecasali (PR) – Arcistella

(calendario in aggiornamento)