Firenze, presentata la rassegna estiva ‘Scandicci Open City 2022, il fantastico quotidiano’ che si terrà dal 15 giugno al 25 settembre, con oltre 130 eventi in trenta location sparse in tutto il territorio, con il coinvolgimento di 23 diverse realtà culturali. Musica, danza, poesia, teatro, cinema, performance, conferenze, talk show, circo contemporaneo e incontri.

In podcast l’intervista all’Assessora alla Cultura del Comune di Scandicci, Claudia Sereni, a cura di Gimmy Tranquillo.

Tra le iniziative in evidenza: gli omaggi a Dino Campana nei 90 anni dalla sua morte, i 125 anni di Humanitas, il Festival di danza contemporanea Nutida, la prima edizione del Cinema sotto le stelle nell’arena estiva del Pomario del Castello dell’Acciaiolo, il Festival Sussulti Metropolitani, il Farms Festival nelle fattorie, gli appuntamenti al fresco del Parco di Poggio Valicaia, il teatro per bambini, il Festival Economia e Spiritualità, lo spettacolo dedicato alle donne della Resistenza Italiana e gli spettacoli al carcere di Sollicciano, la presentazione del nuovo disco di Andrea Chimenti. Tanti progetti nei quartieri.

“Niente è come appare, cantava Battiato. A questa idea tesa a vedere oltre ciò che sembra evidente, a guardare alla vita con occhi sempre nuovi, è dedicata questa edizione di Scandicci Open City che mette l’accento sulla dimensione fantastica del quotidiano. Lo spettacolo dal vivo rianima con grande energia la mappa dei nostri spazi, in una forma che non dimentica le edizioni speciali 2020 e 2021, anzi le consolida e le definisce secondo una nuova grammatica della socialità in cui artisti, pubblico e luoghi si relazionano in maniera sempre più forte e coesa. Protagonisti del cartellone sono le compagnie e le associazioni culturali che hanno confermato di voler essere a Scandicci con progetti importanti, investendo fortemente nella relazione con il Comune, portando anche risorse proprie sul nostro territorio e per questo li ringrazio di cuore” – ha dichiarato Claudia Sereni Assessora alla Cultura del Comune di Scandicci.

Programma completo su www.scandicciopencity.it