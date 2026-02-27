🎧 Savana Funk, il nuovo disco e il concerto a Firenze. Ascolta l’intervista.

Dopo il debutto all’Estragon di Bologna, il tour di Behind The Eyes, nuovo album dei Savana Funk, entra nel vivo toccando alcuni dei club italiani più importanti. Sabato 28 febbraio li trovate al Glue di Firenze. Ascolta l’intervista a cura di Mirco Roppolo

Sesto disco di inediti della band, Behind The Eyes è uscito a quattro anni di distanza dal precedente. Un periodo nel quale la band ha suonato moltissimo in Italia, Europa, arrivando a portare la propria musica fino in Indonesia.

“Behind The Eyes è la parte più autentica” – affermano i Savana Funk – “Tutto parte dalla nostra testa: pensieri, sogni, aspirazioni, intuizioni, progetti, ansie. Abbiamo esplorato la nostra parte più recondita, per quello c’è voluto tempo per assemblare questo disco. Un lavoro più introspettivo, onirico, meditativo. Siamo sempre noi: tra groove e melodia, ma con un suono espanso, a sottolineare una nuova identità più matura”.

Dieci tracce dove il sound dei Savana arriva diretto e inequivocabile, come il loro Meltin’ Pot fatto di afro, funk, blues, rock. La band si apre per la prima volta anche a tre brani cantati, elemento inedito che conferma e rafforza la caratteristica immersiva e ipnotica della loro musica.

“Questo è il nostro primo disco registrato a Bologna”, aggiungono, “la città che ci ha visto nascere e tuttora ci ospita, con session effettuate al Vacuum studio di Bruno Germano, che ha curato le riprese; la produzione artistica e il mixaggio del disco sono stati affidati ad uno dei produttori italiani più importanti, uno con in testa un suono internazionale, per questo da noi fortemente voluto: Tommaso Colliva”.

TRACKLIST

1 Metta

2 Bolodelic

3 Behind The Eyes

4 Heron

5 Ah, Folie

6 Baboon

7 Ou Tu Vas

8 Samsara

9 Lfen

10 Savana Sun

I Savana Funk sono:

ALDO BETTO (Guitars, noise & sound design)

BLAKE C. S. FRANCHETTO (Bass, Double bass)

YOUSSEF AIT BOUAZZA (Drums, Vocals)