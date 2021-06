🎧 Santo Spirito, Bettini: "Fateci finire, metteremo anche le piante" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:10 Share Share Link Embed

Firenze, chiede più tempo per un giudizio definitivo sul cordonato di Santo Spirito, aspramente criticato da più parti, la vice sindaca di Alessia Bettini.

“Fateci finire però – dice la vicesindaca ai nostri microfoni, per rispondere alla marea di commenti negativi arrivati dai fiorentini, alla nuova cordonatura del sagrato della Basilica di Santo Spirito – perché non abbiamo ancora portato il compimento il lavoro”.

“Voglio ricordare che abbiamo preso questo provvedimento d’urgenza – spiega la Bettini -per far fronte ad una situazione di emergenza e che era andata fuori controllo, io voglio ricordare a tutti perché: ci dobbiamo ricordare gli assembramenti, ci dobbiamo ricordare chi orinava sulla basilica, le scritte vandaliche, i bivacchi”.

“Rispetto a quest,o come sapete, ci sono stati una parte dei cittadini che ci hanno chiesto una cancellata, e dall’altra però, una parte di cittadini che hanno continuato sistematicamente a violare tutte le norme di civile convivenza, quindi noi abbiamo cercato un punto di equilibrio”.

“Questo è, come dire, un cordonato che vuole sottolineare un’area di rispetto, tra l’altro abbiamo fatto d’accordo anche con la Prefettura e poi ovviamente con la Soprintendenza, ed è un cordonato che non abbiamo fissato a terra, questo lo voglio dire ho molta chiarezza: cioè il chiodo fiorentino non ha perforato il lastricato, e l’abbiamo fatto così proprio perché è temporaneo, quel chiodo sta su un basamento, un po’ grande perché sennò perde di staticità e poi diventa pericoloso perché magari qualcuno lo butta da qualche parte, è scuro sempre per ragioni di sicurezza, perché sia ben visibile alle persone, dopodiché lo schermeremo anche con le piante, quindi aspettiamo a dare anche un giudizio definitivo. Dopodiché è un cordonato appunto temporaneo!”.

Intanto da chi proprio il cordonato non lo vuole ci è arrivato un comunicato:

Lunedì 14 giugno, nonostante sia in vigore un’ordinanza che impedisce lo stazionamento e il consumo di cibo e bevande sul sagrato di santo spirito, un gruppo di persone ci si è riunito per un’assemblea pubblica. Questo per ribadire quanto è importante che le piazze delle città rimangano aperte e che non siano privatizzate e rese inaccessibili a chiunque non sia disposto a spendere soldi ai tavolini dei bar, che ormai stanno occupando totalmente la piazza.

Durante l’assemblea persone di età e zone diverse di Firenze si sono trovate d’accordo nel dire che non possiamo permettere che piazze pubbliche (DI TUTTI per definizione) ci vengano tolte poco alla volta.

Verrà quindi organizzata una jam session per domani venerdì 18, alle 21, sul sagrato di piazza Santo Spirito, dove finalmente questo spazio vedrà una nuova socialità fatta di musica, divertimento e rispetto per questo luogo e per chi lo abita. Per questo motivo alle persone che parteciperanno all’iniziativa di domani è stato chiesto di portare sacchi della spazzatura e cestini per contribuire a tenere la piazza pulita. Tra le richieste ci sarà anche quella di un bagno pubblico e GRATUITO.

Siamo stanchi di queste ordinanze folli che sembrano volerci togliere ogni possibilità di creare una socialità a meno che non sia a pagamento.

Siamo stanchi che la nostra salute mentale sia trascurata a favore del decoro della città vetrina.

Per questo siamo determinati a riprenderci gli spazi che ci sono stati sottratti.

In podcast l’intervista alla vice sindaca Alessia Bettini, a cura di Gimmy Tranquillo.