🎧 ‘RideMovi’ aggiorna la sua flotta di bike sharing

Firenze, si aggiorna la flotta del bike sharing con l’arrivo delle nuove biciclette elettriche di ‘RideMovi’, presentate in piazza Signoria.

È di 1000 biciclette a pedalata assistita e 2000 di tipo più tradizionale, la flotta di biciclette presentata dall’azienda ‘RideMovi’ presenti il ceo dell’azienda Alessandro Felici e l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti.

In podcast l’intervista all’assessore Giorgetti e Alessandro Felici, ceo Ridemovi, a cura di Gimmy Tranquillo.

La prospettiva, è stato spiegato, è raddoppiare il numero delle bici a pedalata assistita. Le nuove biciclette hanno il telaio colore grigio metallizzato e i cerchioni arancio. La nuova eBike ha una guida più performante con un motore elettrico dalle prestazioni molto elevate e gomme più larghe.

La bicicletta tradizionale è stata invece ‘rivista’ e dotata di particolari tecnologici già anticipati sulla ‘sorella’ elettrica. Il lucchetto manuale della ruota posteriore è stato infatti eliminato e la chiusura del mezzo avviene comodamente tramite app.

“Con queste nuove biciclette si rinnova la flotta del bike sharing – ha dichiarato Giorgetti -. Si tratta di modelli innovativi che da oggi sono in servizio a Firenze, prima città d’Italia. Il bike sharing è un servizio che funziona e con questi nuovi mezzi che progressivamente sostituiranno i vecchi modelli funzionerà sempre meglio. Come amministrazione ci contiamo soprattutto per gli spostamenti dell’ultimo miglio”.

“Per questo abbiamo bandito una gara pubblica per l’affidamento del servizio – ha aggiunto Giorgetti – considerato come integrativo al trasporto pubblico locale e alternativo al mezzo privato soprattutto in vista della realizzazione dello ‘Scudo Verde’. Per questo il bando prevede anche un corrispettivo economico al gestore di 800mila euro in tre anni”.