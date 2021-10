Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 14 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:55 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – I comitati no Green pass hanno presentato in questura a Firenze un preavviso per un corteo da tenere in città il 15 ottobre, data in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori. La manifestazione era stata annunciata nei giorni scorsi da un volantino diffuso sui social e firmato dalla sigla ‘cittadini toscani’ annunciando un percorso da piazza Santa Maria Novella lungo le vie del centro. Secondo quanto appreso, la questura sta valutando le richieste degli organizzatori.

A poche ore dall’entrata in vigore del provvedimento Cna Firenze fa una stima della platea che, nei principali comuni della Città Metropolitana, dovrà sottoporsi a tampone, oppure rinunciare a lavoro e conseguente stipendio. Non è vaccinato a Firenze il 10,8% della popolazione in età lavorativa ( 18- 69 anni), escludendo disoccupati, pensionati, inoccupati e lavoratori in smart working. Ovvero 25.246 persone che dovranno, se non faranno un tampone ogni 48 ore, temporaneamente restare a casa come assenti ingiustificati, non licenziabili ma senza paga e contributi.

CONTRORADIO INFONEWS -La donna che ha confessato di essere la ‘pirata’ di un investimento stradale la notte fra il 10 e l’11 ottobre a Campi Bisenzio (Firenze), interrogata dai carabinieri e dal pm Giunti, ha detto che la vittima si sarebbe trovata già a terra prima di essere investito dall’auto da lei guidata. L’ipotesi di questa ricostruzione, secondo quanto appreso, sarebbe confermata oltreché dal racconto dell’indagata, anche dai primi esiti degli accertamenti medico legali effettuati sul cadavere di Massimiliano Benigno. La conducente è accusata anche di omissione di soccorso, essendo fuggita, oltreché di omicidio stradale.

CONTRORADIO INFONEWS – Il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente e il direttore della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori e Gabriele Gori, hanno ricevuto i membri della commissione internazionale incaricata di scegliere il progetto migliore per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il 1 febbraio 2022 è la scadenza per la ricezione dei progetti preliminari: entro i primi 15 giorni di marzo sarà proclamato il vincitore. CONTRORADIO INFONEWS – Il tratto litoraneo dell’Aurelia in ingresso e in uscita da Livorno è stato temporaneamente sospeso per un incidente sul Romito tra un’auto e un’autocisterna che nell’impatto si è rovesciata perdendo gasolio sull’asfalto. L’incidente è avvenuto prima dello svincolo per Quercianella. La viabilità è stata interrotta all’altezza del Maroccone (Livorno sud).

Al cinema La Compagnia ore 11:00 presentazione di ‘Unicef Innocenti Film Festival. Diventare grandi. Storie da tutto il mondo’, seconda edizione del festival cinematografico sul tema dell’infanzia (21-24 ottobre).

Alle 13:00 la Regione illustra i dettagli di due bandi che prevedono ristori per le imprese e i professionisti che hanno subito la cancellazione della stagione sciistica tra il 2020 e il 2021 a causa dell’emergenza sanitaria e del blocco negli spostamenti. Intervengono Eugenio Giani e Leonardo Marras.