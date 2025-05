www.controradio.it 🎧 Principio di incendio a The Social Hub di viale Belfiore, evacuati in 500 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed

Un principio di incendio si è registrato questa mattina al the Social Hub di viale Belfiore in una delle camere, causato da un uso improprio degli elettrodomestici in dotazione. “Nessun ospite o membro dello staff è rimasto coinvolto Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza e avvisate le autorità competenti” fa sapere l’azienda in una nota.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti questa mattina alle ore 7:10 nel comune di Firenze in Viale Belfiore, presso la struttura ricettiva, in seguito ad un incendio di un microonde presente all’interno di una stanza dove si trovavano due persone.

Sul posto è stata inviata la squadra e un’autoscala, giunti sul posto il personale Vigilfuoco ha effettuato la messa in sicurezza della stanza in quanto l’incendio è stato estinto con un estintore a polvere.

Attivato il piano interno con l’evacuazione di circa 500 persone fatte successivamente rientrare negli alloggi, riferiscono i vigili del fuoco.

Raffaele Palumbo ha raccolto delle testimonianze sul posto nel corso della diretta di questa mattina. (AUDIO)