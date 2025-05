Firenze: cade da spalletta dell’Arno, ragazza in codice rosso

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:50 sul lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici a Firenze per il soccorso a una 21enne di nazionalità americana, caduta dalla spalletta dell’Arno facendo un volo di circa 6 metri. La giovane è stata poi portata in codice rosso all’ospedale di Careggi.

La 21enne, cosciente, è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dal personale sanitario, che sono scesi nella parte carrabile che accede ai canottieri dove, successivamente alle valutazioni e alla stabilizzazione del medico, è stata disposta su una barella toboga per essere trasportata a mano alla strada non accessibile per la presenza del cantiere e trasportata poi al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia municipale.