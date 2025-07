www.controradio.it 🎧 Prato: assemblea Pd sul dopo-Bugetti a Prato. Segretario annuncia nuovo congresso dopo regionali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Centinaia di pratesi hanno partecipato lunedì sera all’assemblea pubblica indetta dal PD di Prato per confrontarsi con cittadini e simpatizzanti dopo il terremoto giudiziario che – a partire dallo scorso 13 giugno – ha spazzato via il governo della città . Dopo più di un mese dalle dimissioni date dalla sindaca Ilaria Bugetti (Pd), coinvolta in un’inchiesta per corruzione della dda di Firenze, il partito si è dato appuntamento al circolo ARCI della frazione di Galciana.

Il confronto ha tenuto conto anche delle future elezioni Comunali dove il centrosinistra correrà per ribadire la leadership. Il municipio adesso è retto da un commissario prefettizio. Il segretario del Pd pratese Marco Biagioni ha aperto i lavori della serata spiegando che il partito “intende prendersi la responsabilità completa per quel che è accaduto”. Poi una serie di interventi dal palco di iscritti hanno chiesto chiarezza su quel che è accaduto e sulla prospettiva politica che il Pd adesso può vantare comunque di guardare su Prato. Molte persone hanno chiesto un maggiore protagonismo della politica. Alcuni lo hanno fatto con toni accesi e rimproveri, altri con auspicio di ripresa di fiducia. Tra i più apprezzati l’intervento critico di Carla Guerrini, dell’assemblea provinciale del partito, che tra le altre cose ha detto: “Avrei preferito che l’ex sindaca dicesse qualche parola, ma per noi, non per se stessa. Da qui non mi meraviglia sentire chi parla di smarrimento. C’è stato un assordante silenzio del partito, ora è il momento di parlare”.

All’assemblea era presente anche tutta la classe dirigente pretese del partito democratico, eccetto l’ex sindaca. Il segretario provinciale dem Biagioni ha chiuso il lavori comunicando che, subito dopo le elezioni regionali, ci sarà un nuovo congresso del partito.

AUDIO: l’intervista del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.