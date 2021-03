🎧 Percorsi Partecipati per nuovi strumenti urbanistici di 'Firenze Prossima' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:59 Share Share Link Embed

Firenze, due percorsi partecipati con oltre 30 incontri pubblici per la partecipazione dei cittadini alla costruzione della ‘Firenze Prossima’ su lavoro, mobilità , casa, spazi pubblici e rigenerazione, e per la definizione di una strategia green per una Firenze che ‘respira’.

Sono gli assi sui quali si fonderanno i due percorsi partecipati in vista dell’adozione dei nuovi strumenti urbanistici del Comune di Firenze: piano operativo, piano strutturale e piano del verde.

Firenze: piano operativo, piano strutturale e piano del verde. Da aprile a giugno, 30 incontri on line e in presenza (nel rispetto delle norme anti Covid) tra eventi tematici nei quartieri, focus group, postazioni mobili nelle piazze, presidi di ascolto nelle sedi dei quartieri, passeggiate green, laboratori e una mappa interattiva.

Gli strumenti di ascolto e partecipazione in programma per i prossimi mesi sono stati presentati oggi dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore all’Urbanistica e ambiente Cecilia Del Re e dalla vicesindaca Alessia Bettini. I percorsi partecipativi sono a cura di Sociolab e Lama per il Piano strutturale e il Piano operativo ‘Firenze Prossima’ e di ReteSviluppo per il Piano del verde ‘Firenze respira’ (quest’ultimo con il contributo della Regione Toscana). La partecipazione 2021 arriva dopo la campagna di ascolto digitale che si è svolta nei mesi scorsi e ha visto il coinvolgimento di oltre 7mila cittadini in risposta ai questionari on line. A luglio è prevista la fase finale con mostra interattiva ed evento di restituzione dei risultati.

Assessora Del Re, quanto sono importanti i Percorsi Partecipati e di quanto veramente se ne tiene poi conto?

“Il nostro percorso partecipato è strutturato in modo tale da cercare di arrivare al più ampio numero di cittadini possibili per ascoltare le loro proposte e osservazioni all’interno dei quartieri della città , è un di un percorso di partecipazione a tutto tondo su tutta la città e certamente quello che poi emergerà rappresenterà la base e il contenuto il frutto, di quello che sarà il nuovo piano operativo è il primo piano del verde della città di Firenze”.

“È un metodo importante che tra l’altro è consultabile on-line sul sito http://www.firenzeprossima.it  dove proprio trovate anche la sezione dedicata al calendario. in modo tale da poter seguire gli appuntamenti che si articoleranno tra il primo di aprile e il 30 giugno, quindi tre mesi di incontri, oltre 30 incontri per arrivare poi a luglio a l’evento finale, dove Sociolab e ReteSviluppo ci racconteranno gli esiti di questo percorso, perché quel documento che i facilitatori poi dovranno redigere, farà proprio parte del nuovo piano operativo, e del piano del verde”.