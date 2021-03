Nei giardini di Firenze 300.000 euro di nuovi giochi per bambini

Piano di investimenti da 300.000 euro promosso dal Comune di Firenze per la realizzazione di giochi per bambini nei giardini della città.

Parte il piano da 300.000 euro per la valorizzazione e il rinnovamento delle attrezzature ludiche nei giardini di Firenze per favorire il ritorno all’attività all’aperto. È quanto prevede l’accordo quadro promosso dall’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re per l’installazione di nuove attrezzature ludiche nelle aree verdi comunali, la manutenzione di quelle esistenti e la sistemazione degli spazi.

Le aree coinvolte dal progetto sono i giardini di piazza D’Azeglio, Carraia e Puccini nel Quartiere 1, viale Malta nel Q2, San Gaggio nel Q3; villa Vogel e altre aree nel Q4 e via Abruzzi nel Q5: tutti i quartieri saranno interessati dal piano di intervento per dare nuova vitalità agli spazi gioco cittadini.

L’assessora all’ambiente Cecilia Del Re ha detto: “Il gioco all’aria aperta è una dimensione importante da preservare, non solo in questo tempo di crisi sanitaria dove gli spazi aperti diventano i principali luoghi di socialità, ma anche nell’epoca delle nuove generazioni che crescono con il cellulare, con la rete e gli strumenti informatici sempre con loro. Con questa fornitura diamo una prima risposta a molte segnalazioni”.

Del Re ha aggiunto: “Nel futuro piano del verde, poi, un capitolo sarà dedicato proprio ai giochi negli spazi verdi, con un’attenzione a giochi che possano essere adatti non solo ai più piccoli ma anche ai ragazzi più grandi o, come nel caso degli scacchi, agli adulti. E poi, oltre a mappare nuovi spazi per il gioco, redigeremo anche delle linee guida per l’acquisto di giochi sempre più sostenibili sia da un punto di vista del loro smaltimento che della loro durata. Come il gioco in legno di banano che abbiamo recentemente messo all’Anconella”.

Gli interventi previsti dall’accordo interessano le aree a verde del Comune di Firenze e consistono in interventi di manutenzione straordinaria comprensive di installazione di giochi, arredi e relative pavimentazioni ad assorbimento d’impatto, opere edili accessorie nelle aree verdi, installazione e riparazione di ringhiere, cancelli e recinzioni in genere.