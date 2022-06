🎧 Peppe Barra, l'intervista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:22 Share Share Link Embed

Attore, cantante, da oltre cinquanta anni una delle voci più autorevoli del teatro e della canzone popolare napoletana, Peppe Barra ha presentato a Controradio il suo ultimo disco “Cipria e caffè”. L’intervista a cura di Raffaele Palumbo 🎧

Attore, cantante, personaggio straordinario, da oltre cinquanta anni è una delle voci più autorevoli del teatro e della canzone popolare napoletana. È un artista rispettato nel mondo, ambasciatore di una cultura che grazie a figure come la sua, continua a essere conosciuta, diffusa e salvaguardata nel tempo. Barra è uno sperimentatore, sin dai tempi della Nuova Compagnia di Canto Popolare, capace di conferire nuova linfa a testi musicali e teatrali antichi di centinaia di anni, così come stravolgere, facendole proprie, canzoni tradizionali e composizioni recenti.

“Cipria e Caffè”, è un disco doppio: la “Cipria” è un omaggio personale ma anche universale al Teatro, luogo nel quale è nato, cresciuto e si è evoluto l’artista, compiuto con canzoni che in molti casi provengono dal barocco, epoca spesso presente nei suoi spettacoli. La voce e l’interpretazione di Barra le rendono moderne nello spirito. E dall’altro lato il “Caffè”, la vena di sana follia che alimenta da sempre l’attività di Barra, curioso e determinato nel rileggere in maniera provocatoria e “acida” alcune fra le canzoni tradizionali più note. Da segnalare due featuring diametralmente opposti. Quello con La Niña, nome d’arte di Carola Moccia, astro nascente da milioni di visualizzazioni e streaming di ogni suo brano pubblicato, che per Barra scrive “A Città d’e Sante” in cui due generazioni in apparenza distanti si uniscono in un eclettismo che sa di Medio Oriente e di vicoli napoletani. E poi Tosca, splendida voce assieme a Peppe in “Se ce stesse na parola” di Mario Tronco, un miracolo di soave intensità e classe.

Il disco vede la produzione artistica di Mario Conte e Paolo Del Vecchio, preziosi collaboratori di Barra sia in studio che sul palco.

PEPPE BARRA – CIPRIA E CAFFÈ

TRACKLIST

Disco 1

1. PROCIDANA

2. VURRIA ADDEVENTARE SURICILLO

3. VULUMBRRELLA

4. RICCIULINA

5. LA CIORTA

6. ‘O MATRIMONIO D’O GUARRACINO

7. SO LI SORBE

Disco 2

1. NEVE

2. VINT’ANNE

3. ‘A CITTA’ D’E SANTE feat LA NIÑA

4. SE CE STESSE NA PAROLA feat TOSCA

5. MA L’ AMORE NO

6. PAPAVERI E PAPERE

GUARDA il Video di “Procidana” brano contenuto nell’album: