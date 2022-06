🎧 Paga bolletta in digitale e vince una '500: concluso concorso 'green' di Publiacqua Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:54 Share Share Link Embed

Si è concluso ufficialmente oggi il contest “La bolletta digitale non ti lascia a piedi!”. Jacopo di Firenze ha fatto la scelta di passare alla Bolletta Digitale e Publiacqua lo ha premiato con una fiammante 500 elettrica

La consegna della Fiat 500 si è svolta questa mattina presso l’Impianto di Potabilizzazione dell’Anconella ed a consegnare le chiavi al fortunato vincitore erano presenti Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua, e Paolo Saccani, Amministratore Delegato di Publiacqua.

Nelle settimane precedenti erano stati aggiudicati altri premi ispirati alla mobilità green come 3 biciclette elettriche e 6 monopattini, tutte dotate di caschetti protettivi.

“Il concorso corona, ma non conclude, il lavoro svolto da Publiacqua negli ultimi anni per ampliare l’offerta digitale a disposizione dei cittadini. Una scelta lungimirante che ha pagato in tempi di pandemia consentendo all’azienda ed ai propri utenti di rimanere in contatto nonostante le restrizioni sanitarie. Una scelta vincente visto il gradimento dei nostri utenti per i vari canali di contatto online proposti da Publiacqua” li legge in una nota.

Per Publiacqua “il concorso ha dato infatti una spinta importante alle adesioni alla Bolletta Digitale: grazie al concorso gli utenti che hanno deciso di rinunciare alla bolletta cartacea sono aumentati del 30% ed oggi sono circa 61.000 cittadini che hanno scelto di ricevere una bolletta moderna, navigabile, ricca di informazioni e rispettosa dell’ambiente”.

“Allo stesso modo – conclude il comunicato- lo sportello online MyPubliacqua ha ormai circa 110 mila utenti registrati (con oltre 34 mila download della APP). Centodiecimila utenti che fanno comodamente da pc o da smartphone quello che prima si poteva fare solo recandosi ad un ufficio al pubblico. Un canale di contatto che, non a caso, nell’ultima indagine di customer ha raccolto una percentuale di soddisfazione del 95,5%.