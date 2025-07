www.controradio.it 🎧 Omicidio Chiesanuova, il perito psichiatra: "Scutti pericoloso e cosciente" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Può sostenere il processo Mattia Scutti, il ragazzo che lo scorso autunno ha ucciso la zia a Chiesanuova, alle porte di Firenze, con quattro colpi di una vecchia pistola regalatagli da un anziano del paese. A dirlo è lo psichiatra nominato dal giudice Gianluca Mancuso. Secondo il perito, ascoltato durante l’incidente probatorio, Scutti è “pericoloso e cosciente”.

Rimane “socialmente pericoloso” Mattia Scutti, il 22 enne che lo scorso 17 ottobre ha ucciso la zia Laura Frosecchi, di 55, nel forno di cui era titolare a Chiesanuova, frazione di San Casciano. La perizia dello psichiatra Rolando Paterniti udito ieri presso il Tribunale di Firenze, non lascia dubbi: Scutti soffre di una grave disturbo paranoide della personalità, con “un esordio schizofrenico”, come riporta La Nazione. Una sentenza non senza appello, vista la giovane età del ragazzo, che potrebbe anche mutare con il passare del tempo.

Tuttavia, oggi, fa fede quella fermezza di Scutti nel ribadire la giustezza dell’azione compiuta, arrivata all’esito, avrebbe detto a Paterniti, di odio e maldicenze fatte circolare dalla zia su di lui e sua madre. Il ragazzo ha quindi pianificato con lucidità e freddezza l’omicidio della Frosecchi, per cui nutriva un evidente risentimento e del quale, ancora ora, non sente il rimorso.

Si preoccupa, invece, delle conseguenze patite dalla mamma, non potendola vedere come desidererebbe in quanto recluso a Sollicciano. Uno stato mentale ed emotivo cui ha probabilmente contribuito un passato traumatico con violenze subite da parte del padre, ex tossicodipendente e che a suo tempo ha tentato di aggredire pagando il gesto con un ricovero nel reparto psichiatrico di Ponte a Niccheri.