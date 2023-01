🎧 Lo Stensen del futuro guarda ai giovani e a nuove forme di aggregazione

Attività per giovani e bambini, retrospettive tematiche, corsi di cinema e arte, un luogo aperto che consenta l’aggregazione e la conversazione: alcune delle proposte emerse lunedì 2 gennaio, all’incontro rivolto alla cittadinanza. L’intervista a Michele Crocchiola direttore Fondazione Stensen 🎧

Attività per giovani e bambini, retrospettive tematiche, corsi di cinema e arte, ma soprattutto un luogo aperto che consenta l’aggregazione e la conversazione: sono solo alcune delle proposte emerse ieri, lunedì 2 gennaio, all’incontro rivolto alla cittadinanza che si è svolto al cinema Stensen. Oltre cento persone, frequentatori abituali e non della sala di viale Don Minzoni, hanno risposto alla call lanciata qualche settimana fa dalla Fondazione con lo scopo di identificare i bisogni culturali maggiormente sentiti dai fiorentini.

ASCOLTA L’INTERVISTA A MICHELE CROCCHIOLA A CURA DI DOMENICO GUARINO

Un luogo dove poter “stare insieme”, che ascolti le proposte del pubblico (anche sui titoli dei film), dove ritrovarsi anche prima delle proiezioni, uno spazio di conversazione intergenerazionale, un luogo polifunzionale di cultura, informazione e divulgazione: questo dovrebbe essere lo Stensen del futuro secondo molti dei partecipanti all’incontro. E ancora uno spazio dedicato alle nuove forme di audiovisivo e digitale, ma anche ludico, un punto di ritrovo per filmmaker e professionisti del settore. Lo Stensen quindi come punto di riferimento nella realtà cittadina, un luogo per ritrovarsi e confrontarsi con altri cittadini, far crescere una coscienza civica e utilizzare le opportunità offerte dalla rete di collaborazioni tra enti e differenti realtà culturali.

Hanno moderato l’incontro il direttore della Fondazione, Michele Crocchiola, e il presidente Padre Ennio Brovedani, che raggiunti i 20 anni di presidenza guarda al futuro in un’ottica di cultura dell’interrogazione e mai autoreferenziale.

Per questa ragione lo Stensen ha convocato i cittadini: per guardare insieme alle proposte per il futuro, anche in previsione dei lavori di ristrutturazione che interesseranno la sala cinematografica a partire da fine mese. La Fondazione ha infatti vinto un bando Pnrr per l’efficientamento energetico e per qualche mese, a partire dal 25 gennaio, sospenderà temporaneamente le proiezioni per permettere i lavori nella sala (rimarranno alcune proposte culturali durante il mese di febbraio). Contemporaneamente, il 26 gennaio, inaugurerà la nuova sala gestita dalla Fondazione Stensen insieme a PRG, il cinema Astra di Piazza Beccaria.

Per chi volesse mandare ulteriori proposte e suggerimenti per lo Stensen del futuro è attiva la mail: [email protected]