🎧 Libera professione a Careggi: l’urologia cresce del 30%

Tutti dall’urologo, e la libera professione decolla. Fatturati alle stelle per il dirigente di questa area clinica presso Careggi, a Firenze, nelle prestazioni intramoenia. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito dell’azienda ospedaliera diretta da Daniela Matarrese.

Sarà forse merito delle campagne di prevenzione, oppure a causa della crescita della popolazione in età da controllo urologico, sta di fatto che CareggiCareggiCareggi ha letteralmente visto decollare le prestazioni intramoenia in questa specifica area clinica portando al dirigente di riferimento, il prof. Andrea Minervini, incassi per oltre un milione e trecentomila euro. La libera professione presso l’ospedale fiorentino, scelta spesso dal paziente per aggirare le liste d’attesa, sta conoscendo una parabola in crescita, soprattutto in urologia, dunque visite per la prevenzione e il trattamento oncologico di rene, vescica e prostata, come anche per disturbi della minzione, calcolosi e difetti funzionali, un settore che, stando ai dati pubblicati dall’azienda ospedaliera sul proprio sito, aumenta il volume d’affari di circa il 30%.

Cifre record anche rispetto al resto del territorio toscano, dove tra il 2023 e il 2024, relativamente alle attività specialistiche, quindi esclusa la chirurgia, la libera professione rimane ai livelli di sempre, intorno alle 450 mila prestazioni, salite invece del 5% a Careggi. Che sconta una leggera flessione sul piano dei tempi utili indicati dal ministero della salute per gli interventi, quello per il tumore alla prostata arriva appena al 57% nella prima metà del 2025, un dato parziale che dovrà misurarsi anche col numero totale di operazioni operazioni effettuate nel 2024, ossia 821. Ma il nosocomio fiorentino, si scrive nella relazione sulla performance dell’anno passato, risulta comunque avere i risultati migliori a livello regionale.