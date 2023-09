🎧 LAMANTE: ascolta l’intervista!

🎧 Dall’ultima edizione del Rock Contest, Lamante, che consiglia alle band della nuova edizione “una sincerità spietata su un palco vero”. L’intervista a cura di Giustina Terenzi

LAMANTE è il progetto musicale di Giorgia Pietribiasi, classe 99, nata e cresciuta nella città di Schio (VI). In radio da martedì 8 settembre per Artist First il nuovo singolo “Rossetto”. Prodotto da Taketo Gohara, la canzone celebra la sofferta e splendida indipendenza verso ogni luogo e ogni persona, tracciando il percorso di un nomadismo che accompagna l’artista da quando è nata. Il sentimento di esilio verso ogni cosa stabile, superficialmente potrebbe sembrare una scelta volontaria ma forse cela in realtà soltanto l’illusione di essere liberi, come se bastasse un rossetto sulle labbra di una bambina per farla già sembrare un’adulta.

Scoperta nell’ultima edizione del Rock Contest, di cui è stata finalista, Lamante è una artista assolutamente eclettica e fuori dagli schemi che inizia a suonare e a scrivere musica da giovanissima. Suona svariati strumenti e si esprime, oltre che con la musica, anche con arti visive come la fotografia e la pittura. Tra le novità che la riguardano, l’ingresso nel roster di Locusta Booking, partner del Rock Contest di lunga data.

Ai nostri microfoni, sollecitata su un consiglio da dare ai selezionati per la nuova edizione del Rock Contest Giorgia ha risposto così “il primo consiglio è quello di sfruttare al massimo la conoscenza tra gli artisti che vengono da ogni parte di Italia e che si curamente può portare a nuove date, e poi – prosegue la musicista – fare questo contest con piena sincerità. Una sincerità spietata sul palco, perchè è un palco vero. Una cosa speciale che non accade in altri contest italiani.”

ASCOLTA L’INTERVISTA: