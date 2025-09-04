🎧 La musica dei poeti. I poeti della musica: Cristiano Godano

La seconda edizione della rassegna “La musica dei poeti. I poeti della musica” nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Questo giovedì 4 settembre alle 21: Cristiano Godano (Marlene Kuntz) con parole e musica dal vivo dedicate a Carlo Emilio Gadda. L’intervista a cura di Giustina Terenzi 🎧

Si tratta della seconda edizione della rassegna “La musica dei poeti. I poeti della musica” che quest’anno si svolge fino a venerdì 5 settembre, sempre nell’ambito dell’Estate Fiorentina, nel cortile di Palazzo Strozzi, sede del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux.



Cristiano Godano questo giovedì offrirà una serata di parole e musica dal vivo dedicata a Carlo Emilio Gadda, tra i massimi innovatori della narrativa novecentesca. “L’emozionante visita al Gabinetto Vieusseux – racconta il frontman del gruppo rock Marlene Kuntz – ha confermato quello che sapevo di avere in testa come scelta, ancor prima di essa: perché avendo scritto nel 2005 la canzone La cognizione del dolore, in omaggio a quel libro rapinoso, non potevo che volermi indirizzare su Carlo Emilio Gadda, suo autore, come in effetti è avvenuto”. L’appuntamento è per le ore 21 con ingresso libero. Introduce il giornalista Fulvio Paloscia. (L’evento si terrà anche in caso di pioggia).

Venerdì 5 settembre Cristina Donà e Saverio Lanza chiudono la rassegna con il concerto reading dal titolo “Ogni volo trafitto” e insieme al coro Menura Vocal Ensemble, dedicano il loro omaggio a Margherita Guidacci, poetessa e traduttrice fiorentina. Sempre alle 21 e sempre con ingresso libero

INFO