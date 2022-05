🎧 'Il Tirreno', nasce l'edizione dedicata a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:10 Share Share Link Embed

Da oggi il quotidiano Il Tirreno (guppo Sae) ha una sua edizione dedicata alla città di Firenze. La nuova iniziativa editoriale è stata presentata con un evento al quale hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“In 15 mesi abbiamo costruito un’azienda che fattura 46 milioni di euro con dei numeri molto interessanti e positivi”, ha affermato Alberto Leonardis, presidente del gruppo Sae, secondo cui “il punto di arrivo di questo percorso è sicuramente l’apertura a Firenze” del Tirreno.

In podcast l’intervista al direttore de Il Tirreno, Luciano Tancredi, a cura di Gimmy Tranquillo.

Il Tirreno “vuole diventare il giornale della Toscana – ha detto il direttore del giornale, Luciano Tancredi – affrontando i temi della città in chiave regionale”. A Firenze, secondo Tancredi, “mancava un giornale di area progressista che affrontasse i temi dei diritti, della città”, e dunque “ci presentiamo con umiltà e fair play nella piazza, non pensando di venire qua a conquistare enormi fette di mercato ma che ci sia un piccolo spazio per il nostro giornale e per l’area culturale di informazione che rappresentiamo”.

Per Nardella “una voce in più significa un grande apporto al pluralismo dell’informazione, significa più opportunità di informarsi per i cittadini”, e a Firenze “c’è tutto lo spazio perché il confronto, il dialogo e l’informazione crescano sempre di più”. Secondo Giani “il fatto di vivere questa sfida da parte del Tirreno è un fatto davvero significativo, e io spero che possa avere successo”