🎧 God of the Basement, l'intervista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:36 Share Share Link Embed

God of the Basement + Hate Moss in concerto al Glue di Firenze sabato 14 gennaio. In occasione del doppio live Davide Agazzi ha intervistato Enrico Giannini dei GOTB 🎧

God of the Basement [GOTB] è una band heavy pop.

Un’ esplosione di suono e immagine. Groove serrati, old school sampling, melodie catchy ed elementi più heavy si fondono insieme ad un immaginario che gioca sul contrasto tra visioni suggestive e moderna cultura pop. Atmosfere urbane, tremendamente attuali e maledettamente retro futuristiche. Un’idea nata in uno scantinato dell’East London da Tommaso Tiranno (voce) ed Enrico Giannini (chitarra e sampling), che poi prende forma e si sviluppa nelle periferie toscane grazie all’arrivo di Rebecca Lena (basso e visual art) e Alessio Giusti (batteria). “Tale Of A Devil (And A Bar Table)” è il loro nuovo singolo, in uscita il 13 gennaio 2023 per Stock-a Production. Info Band

Gli Hate Moss sono un progetto anomalo e sfuggente, difficilmente incastonabile all’interno di un genere o di una scena. Un duo italo-brasiliano dalle multiformi influenze culturali e territoriali, che mixano musica elettronica, chitarre drone e ritmi brasiliani a testi dal forte impatto sociale, introspettivo e narrativo. Con due album all’attivo, l’ultimo uscito a Maggio 2022, hanno calcato numerosi palchi tra Sud America, Medio Oriente ed Europa. Condividendo lo stage con artisti di ogni genere come Boogarins, Hate&Merda, Ratos De Porao, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri, BREK. Info Band

Glue, Viale Manfredo Fanti, Firenze. Ingresso gratuito con tessera annuale 22/23 (13 €) Apertura porte ore 22:00 inizio live ore 22:30