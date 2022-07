Pierpaolo Capovilla in concerto all’Ultravox Firenze

By

Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri in concerto sabato 30 luglio allo Spazio Ultravox di Firenze con ingresso libero. In apertura il duo italo-brasiliano degli Hate Moss

“Dieci canzoni, otto cazzotti e due carezze, per raccontare questi tempi di violenza e sopraffazione, il paese e il mondo in cui viviamo”.

Dopo la storica militanza nel Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla riassume così l’album, eponimo, che ha segnato la genesi di Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri.

Un progetto ben accolto da critica e pubblico che sabato 30 luglio approderà sul palco di Ultravox Firenze, spazio estivo attiguo all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nel fresco del parco delle Cascine. La serata è rigorosamente a ingresso libero e ad aprire il live sarà il duo Hate Moss. (Inizio ore 21,30 – ingresso libero Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Parco delle Cascine – Firenze)

Il duo italo-brasiliano Tina (elettronica e voce) e Ian (batteria e voce) hanno un album fresco di stampa da farci ascoltare, s’intitola “NaN” e amplia i già noti orizzonti electro-noise verso atmosfere più rarefatte.

Musicalmente le radici di NaN si alimentano dell’influenza di artisti onnivori, soprattutto nell’ambito elettronico. Gli ascolti del duo si stratificano tra Prodigy e Massive Attack fino ai Death Grips e ai Dead Can Dance, insieme ai grandi cantautori della tradizione italiana, come De Andrè, ed ai compositori della MPB (musica popular brasileira), come Caetano Veloso, dai quali hanno sicuramente appreso l’importanza della narrazione attraverso i testi.

A seguire, Lucille Dj.

Ultravox Firenze è nel parco delle Cascine, accanto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Prima e dopo il concerto, spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall’India, hamburger, pizza al naturale e altre delizie.