🎧 Flotilla ci siamo. Controradio pronta con CityGaza per tutte le info sulle mobilitazioni

Controradio pronta ad aprire i suoi microfoni e i suoi canali crossmediali in qualsiasi momento per raccontare in diretta le mobilitazioni che saranno messe in campo nelle prossime ore in caso di attacco alla missione umanitaria: da piazza Indipendenza a Firenze, al varco Zara di Livorno, fino all’Interporto di Prato e non solo. Lo spazio CityGaza sarà attivato in base all’evoluzione della mobilitazione per dare massima diffusione e sostegno all’equipaggio.

Le prossime ore dovranno essere raccontate e documentate nel modo più capillare possibile. E Controradio non può non mettersi a disposizione con ogni suo strumento e oltre i tradizionali spazi di palinsesto per dare voce a chi dà corpo alla mobilitazione in difesa e sostegno all’iniziativa umanitaria internazionale per portare aiuti a Gaza rompendo il blocco navale israeliano che coinvolge 40 barche di oltre 40 Paesi e trasporta 200 tonnellate di aiuti.

La società civile si sta preparando per rispondere alle mobilitazioni preannunciate anche in Toscana. Seguiremo e diffonderemo sulle nostre frequenze e sui nostri spazi social le iniziative. CityGaza si aprirà al pubblico in qualsiasi momento verranno ufficializzate le chiamate diffuse in queste ore, con le giornaliste e i giornalisti pronti a condividere con voi la partecipazione e il sostegno che arriverà dalla terra al mare.

Viviamo con apprensione queste ore di avvicinamento e con commozione la resistenza a Livorno.

Ci faremo ponte di umanità tra chi è qui e chi è ‘pronto a non arretrare’, tra una quotidianità che prosegue nella sua precarietà e schizofrenia e la necessità di sentirsi vicini e farsi scudi da terra alla loro straordinaria capacità di presentarsi davanti all’ingiustizia. Ma quei corpi sono i nostri. Ogni portuale, ogni membro della Sumud siamo noi. Ogni persona a Gaza siamo noi. In ogni nostra professione, ruolo sociale e soprattutto umano.

Non c’è grande Storia senza le storie di queste ore. Come quando oltre 80 anni fa quei poco più che 14enni si presero la briga di andare ‘a la macchia’ con un ciuffo di mezzi, per combattere per una Libertà che non era solo loro ma anche la nostra. Era un atto politico quello. Politico come la Sumud. Politico come lo stop a Livorno. Politico come l’impegno civile deve essere. Con apprensione, commozione e tutto il sostegno e l’informazione possibile Controradio ci sarà.