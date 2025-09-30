www.controradio.it CityGaza. In diretta da Livorno Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:20:56 Share Share Link Embed

Questa mattina Raffaele Palumbo è in diretta da Livorno, per la precisione dal Varco Zara del Porto, dove i lavoratori hanno scioperato per non scaricare una nave Zim Virginia, compagnia di bandiera israeliana, nei pressi del terminal Spinelli della Darsena Toscana. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato di base USB. Il Gruppo autonomo portuali, Ex Caserma Occupata, il Collettivo Scuola di carta e Azione Antifascista Livorno, hanno poi dato vita un presidio di solidarietà e di protesta presso la rotatoria antistante l’ingresso della Darsena Toscana.