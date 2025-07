www.controradio.it 🎧 Firenze, isola ecologica di Via Pietrapiana "trasloca" in piazza Salvemini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed

Riprendono i lavori davanti alle ex poste di Via Pietrapiana: i cassonetti interrati saranno spostati in Piazza Salvemini. Questa la decisione di Palazzo Vecchio dopo il sopralluogo su un cantiere fermo da ormai da 59 giorni e, soprattutto, dopo le contestazioni dei residenti, finite anche al centro di una riunione del Pd in Piazza dei Ciompi.

I cassonetti interrati di Via Pietrapiana saranno spostati sì, ma non davanti alla farmacia, bensì in Piazza Salvemini. La decisione è arrivata dopo varie levate di scudi e un’inchiesta del Corriere Fiorentino. A seguito dello stallo del cantiere, per cui non si è visto un operaio per circa due mesi, Il Comune riprende le redini di un progetto subito diventato querelle per le molte lamentale dei residenti del Q1, perplessi rispetto al trasloco dell’isola ecologica, pensato soprattutto in funzione del prossimo studentato di lusso che nascerà nel palazzo delle ex poste disegnato da Giovanni Michelucci.

Ma il disegno di riqualificazione deciso a suo tempo in conferenza dei servizi da Alia, si spiegava, prevedeva lo spostamento per fare posto ad un’area verde con tanto di alberature e spazi di sosta con sedute all’ombra. Alberi che ora, dicono da Palazzo Vecchio, dovrebbero anche essere di più rispetto a quanto pianificato inizialmente, ma che da soli non basterebbero a smontare il sospetto degli abitanti del quartiere che i cassonetti vengano spostati solo per fare un favore al futuro alloggio per gli studenti. Quanto alle transenne, rimaste a circoscrivere polemiche e dubbi, arriva la promessa della vicesindaca Paola Galgani e del presidente del Q1 Mirco Rufilli, dell’imminente ripresa dei lavori, un primo passo “verso una maggiore vivibilità della zona”.