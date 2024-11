www.controradio.it 🎧 Firenze: dalle key box all' AI, presentato il decalogo per il 'turismo sostenibile' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

La sindaca Sara Funaro e l’assessore al turismo del comune di Firenze, Jacopo Vicini, hanno illustrato i contenuti di una delibera indirizzo per il turismo sostenibile, la gestione dei flussi, e una città vivibile per i residenti.

A Firenze abbiamo avuto 10,5 milioni di turisti nel 2023, mentre nel 2024 le stime parlano di almeno 15 milioni di presenze, tra alberghi, B&B, bus turistici. Numero che dovrebbe essere anche più altro se si considerano quelli che arrivano col treno o con mezzi propri e non pernottano.

Una pressione enorme che si concentra soprattutto nei 5 kmq del centro storico (la città ne misura 100).

La delibera presentata oggi mira a gestire i flussi, migliorare la qualità della vita per i residenti, ed affermare un turismo sostenibile. Un obiettivo ambizioso che parte dall’istituzione di tavolo permanente, e prima dalla convocazione degli stati generali del turismo, con stake holder, enti pubblici, sindacati, portatori di interesse.

Il decalogo proposto dalla giunta di Firenze prevede

1) Divieto utilizzo kay box, per motivi di decoro e sicurezza. Innanzitutto in area unesco.

2) limiti veicoli atipici, golf car etc: prima saranno identificate delle aree del centro di Firenze in cui non potranno transitare poi si dovrebbe andare a limitare il numero di golf car, risciò, ncc

3) divieto utilizzo amplificatori e altoparlanti delle guide turistiche.

4)Criteri comuni per cin (codice identificativo nazionale) all’esterno dei palazzi, come da legge Santanchè

5)Implementare controlli anche tramite l’intelligenza artificiale, per renderli più rapidi mirati ed efficaci (rispetto regole)

E ancora

6) una campagna comunicazione per rispetto città

7) l’interlocuzione con le piattaforme per diffondere una cultura di salvaguardia di Firenze e di rispetto della città e dei residenti

8) tavolo permanente sul turismo coordinato da Destination Florence

9) cabina regia per gestire tutto il comparto turistico

10) una dashbord turistica unica per gestire tutti i dati sul turismo a Firenze incrociando banche dati

“L’obiettivo è quello di costruire una cornice generale -ha dichiarato la sindaca di Firenze. Sara Funaro- perché turismo è una risorsa, quindi bisogna dialogare con gli interlocutori giusti, promuovere buone pratiche che implementino vivibilità, decoro e sostenibilità”. “Attraverso un approccio di sistema -ha aggiunto l’assessore Vicini- perché siamo di fronte ad un fenomeno complesso”

NELL’AUDIO la sindaca Sara Funaro e l’assessore Jacopo Vicini