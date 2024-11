H/EARTHbeat Festival con Fawda e Richard Galliano

Prosegue H/EARTHbeat Festival con due appuntamenti imperdibili! Venerdì 15 novembre i Fawda all’Instabile di Firenze, sabato 16 Richard Galliano & New York Tango Trio al Teatrodante Carlo Monni – Campi Bisenzio.

H/EARTHbeat, il Festival dedicato alle musiche del mondo porta a Firenze, venerdì 15 novembre, ore 21:30 Fawda all’Instabile. La band nasce a Bologna da un’idea di Fabrizio Puglisi, Danilo Mineo, Reda Zine e Brothermartino. Il nuovo album in vinile dei Fawda è il risultato di una profonda ricerca sul campo durante diversi viaggi in Africa che ha evoluto la direzione artistica verso nuovi suoni, immaginari, toni e tematiche di attualità; presentano ora il loro nuovo vinile 12” intitolato «Abou Maye» insieme al videoclip con i disegni a mano dell’illustratore Squaz.

Posto unico € 10/8 + d.p. Info



Si prosegue sabato 16 novembre con Richard Galliano & New York Tango Trio, al Teatrodante Carlo Monni- Campi Bisenzio.

Ha donato alla fisarmonica una vitalità espressiva mai prima così accentuata, grazie a quella straordinaria miscela di new musette e new tango di cui lo stesso Richard Galliano si è fatto artefice e autorevole interprete. “Jazz, musette, tango si nutrono degli stessi ingredienti, rapporto con la danza, melodie forti, armonie precise e raffinate”. In apertura la giovane band Saìhs, che propone un repertorio jazz di brani originali, ispirati alle sonorità del jazz moderno e contemporaneo. Posti numerati € 20/18 + d.p.

€ 14 solo per gli abbonati H/Earthbeat 2024 Info