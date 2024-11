Lysine, Dlemma, Giulio Maria e Nelav in semifinale. Ultima serata di selezione 14 novembre.

Prosegue la 36a edizione del Rock Contest organizzato da Controradio. La fase di selezione giunge al termine con l’ultimo appuntamento il prossimo giovedì 14 novembre, nei precedenti appuntamenti sono stati selezionati i primi otto progetti che accederanno alle semifinali: Super Fat Ginger Cat da Bologna, Lazy Lazarus da Firenze, Ore di Sole da Lucca, VOV VOV! da Firenze, Dlemma da Roma, Lysine da Roma, Giulio Maria da Livorno e Nelav da Grosseto.

Il prossimo appuntamento con le selezioni del Rock Contest saranno giovedì 14 novembre al GLUE Alternative Concept Space. Sul palco, giovedì sarà la volta di Stato Brado, Leo Noir, Lo-Fi Le Fusa, rosewood, Elena Romano, All The Others.

Per loro e per gli altri artisti selezionati, in palio anche quest’anno oltre 15.000 euro di premi tutti destinati alla crescita professionale dei progetti musicali in gara. I partecipanti potranno godere di visibilità da parte del numeroso pubblico degli appuntamenti con Rock Contest e da un pool di addetti ai lavori interessati a nuovi talenti: da festival musicali a etichette discografiche, da agenzie di booking a manager discografici.

Giulio Maria

Due sono infatti gli obiettivi che la manifestazione si pone: il primo è quello di proporre in anteprima agli spettatori – in presenza e collegati in streaming video – nuova musica e nuovi progetti di qualità, anticipando gusti e tendenze del futuro; il secondo è quello di favorire il percorso professionale di nuovi artisti attraverso un legame che il Rock Contest crea con il mondo della musica a 360 gradi. Non a caso, nelle edizioni precedenti, si sono chiusi contratti discografici la sera stessa della finale del concorso, con Rock Contest che ha quindi tangibilmente avuto un ruolo di vero e proprio trampolino di lancio immediato.

Sono tanti i nomi che negli anni hanno collaborato o calcato il palco del Rock Contest nelle vesti di partecipanti in gara, giurati o ospiti live: Samuel e Boosta dei Subsonica, Patti Smith, Dario Brunori, Aimone Romizi, Alberto Ferrari, Andrea Appino, Calibro 35, Colapesce, Cristina Donà, Ligabue, Dente, Diodato, Emma Nolde, I Ministri, Iosonouncane, Irene Grandi, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Motta, Offlaga Disco Pax, Piero Pelù, Vasco Brondi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Enrico Greppi della Bandabardò, Stefano Bollani e molti altri ancora.

Nelav

Per l’edizione 2024, tra gli oltre 600 iscritti, i 30 progetti musicali selezionati sono: Super Fat Ginger Cat (Bologna), VOV VOV! (Firenze), Tragic Carpet Ride (Torino), Emilya ndMe (Genova), Pietro Mio (Milano), Isolated System (Rimini), Francie (Siena), Rosewood (Terni), Stato Brado (Bologna), Leo Noir (Pistoia), Lazy Lazarus (Firenze), One Hour Left (Bologna), Mark de’ Medici (Prato), Ore Di Sole (Lucca), Dlemma (Roma), Nodi (Caserta), Nelav (Grosseto), All The Others (Prato), Marat (Roma), END/or/FINE (Bologna/Lecce), LePiume (Roma), Katana Koala Kiwi (Trieste), Gorgia (Prato), Lysine (Roma), Johnson Mella (Firenze), Lo-Fi Le Fusa(Firenze), Elena Romano (Firenze), Filtermat (Arezzo), Giulio Maria (Livorno), Low Tide (Arezzo).

Special guest della serata finale del 7 dicembre al Viper Theatre Appino, che farà tappa a Firenze con il suo tour solista, dopo la pubblicazione di Humanize. Il live di Appino sarà un’occasione speciale per assistere al set solista di grande impatto emotivo con cui il cantautore toscano presenterà gli arrangiamenti rinnovati dei suoi tre dischi; ma quello fiorentino sarà un appuntamento unico, diverso dal resto del tour: sul palco amici e colleghi che hanno condiviso parte di una lunga carriera musicale con Appino e che si uniranno a lui per la finale di Rock Contest il 7 dicembre.

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolti musicisti affermati della scena indipendente italiana, ma anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival presenti in tutta la penisola, grazie ad una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate.

Al momento: Artico Festival, Ferrara Sotto Le Stelle, Lars Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Musica sulle Apuane, le realtà discografiche Woodworm Label, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Rc Waves, Black Candy Records, Ferramenta Dishi, Annibale Records, Pulp Dischi, oltre all’agenzia di booking Locusta.

Dlemma

Sarà parte della giuria anche il pubblico in sala, ma anche quello delle dirette social (Facebook e Youtube di Rock Contest e Controradio e sui rispettivi siti web), che potrà votare online alla pagina dedicata su www.rockcontest.it.

In palio, come anticipato, premi per oltre 15.000 euro, finalizzati alla crescita professionale ed alla valorizzazione dei progetti in gara tramite la realizzazione di progetti proposti dagli stessi artisti: registrazioni in studio e realizzazione di videoclip, promozione, shooting fotografici, organizzazione di tour e molto altro.

Lysine

Al primo classificato per il Premio Rock Contest andranno 3.000 euro, al secondo 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia. Al terzo 500 euro.

Il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 8a edizione (2.000 euro), riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione della Regione Toscana sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

A questo si aggiunge il premio Enrico Greppi “Erriquez” – 4a edizione (2.000 euro), messo in palio dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò. Ad essere premiato il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Novità 2024 il Premio MITA. Made in Italy Tuscany Academy, Istituto Tecnologico Superiore premierà chi maggiormente pone attenzione all’immagine complessiva della formazione musicale: dall’outfit sul palco alle foto, dalle grafiche degli album ai videoclip realizzati. Saranno assegnati 2.000 euro per finanziare un progetto artistico finalizzato all’evoluzione professionale del gruppo o del solista vincitore.

Alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto de Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Infine, il premio Best Live Experience, Arte Residente che offre 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia, con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba, Timoria, etc.).

L’immagine ufficiale del Rock Contest 2024 è firmata dal noto illustratore Alessandro Baronciani, una collaborazione nata nel 2015 e proseguita anche nella sua partecipazione alle giurie in quanto musicista.

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Publiacqua, sponsor B&C Speakers e MITA Academy. Sponsor tecnici: Audioglobe, Sam Recording Studio e ARTE Residente.

5a ed ultima serata di selezione – Giovedì 14 Novembre GLUE Alternative Concept Space

Ingresso gratuito. Sul palco: Stato Brado, Leo Noir, Lo-Fi Le Fusa, rosewood, Elena Romano, All The Others

Semifinali

1a semifinale – Venerdì 22 Novembre GLUE Alternative Concept Space

2a semifinale – Venerdì 29 Novembre GLUE Alternative Concept Space

Finale

Sabato 7 dicembre Viper Theatre

www.rockcontest.it / [email protected]

Facebook – https://www.facebook.com/RockContestControradio

Instagram – https://www.instagram.com/rockcontestcontroradio/