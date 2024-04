🎧 Fine Ramadan a Firenze: in 10mila alle Cascine

Il servizio di Raffaele Palumbo.

Un colpo d’occhio impressionante. Diecimila kilim, il piccolo tappeto per la preghiera, stesi sull’erba bagnata del prato del Quercione alla Cascine, per diecimila persone, riunitesi per la preghiera di fine Ramadan , nel giorno – meteorologicamente parlando – peggiore della settimana. Colpo d’occhio impressionante anche per la quantità di giovani presenti, seconde generazioni di migranti da paesi dove l’età media è parecchio più bassa di quella italiana. Ramadan, nono mese dell’anno nel calendario islamico, mese del digiuno, mese della commemorazione della rivelazione del Corano a Mohammad, Maometto. Il quarto dei cinque pilastri dell’Islam. Oggi lo Id al-fitr che significa “festa dell’interruzione del digiuno”. Con al centro la vicenda palestinese. Sul prato è stata infatti alzata una grande bandiera palestinese e durante la preghiera è stato chiesto il cessate il fuoco. Nel corso delle celebrazioni di questa mattina a Firenze, dopo l’inaugurazione dello scorso venerdì della nuova moschea, è stata annunciata la trattativa in corso per un nuovo locale di 400 metri quadrati accanto alla nuova moschea di piazza dei Ciompi ed stata fatta una colletta che ha raccolto centinaia di euro.