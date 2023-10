🎧 FánHuā Chinese Film Festival, terza edizione

Venerdì 29 settembre si è tenuta al Cinema La Compagnia la conferenza stampa di presentazione del Fán Huā Chinese Film Festival, la rassegna cinematografica che si terrà dal 5 all’8 ottobre in apertura della rinata “50 giorni di cinema a Firenze”. Uno sguardo alla Cina contemporanea, tra cinema, arte e tradizioni. Ascolta lo speciale a cura di Andrea Montigiani



La 3a edizione del festival, che propone il meglio della cinematografia cinese contemporanea, presenta un programma di 15 film – tra animazione, lungometraggi e cortometraggi – e di eventi diffusi in città e dedicati alla cultura cinese tra cinema arte e tradizioni.

Organizzato dall’associazione FánHuā in cooperazione con la Zhong Art International, il festival è realizzato con la collaborazione della Regione Toscana e dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana con Lanterne Magiche, con il contributo della Regione Toscana, del Banco Fiorentino e di Publiacqua attraverso il suo Bando Cultura.

Alla conferenza presenti tra gli altri anche Iacopo di Passio, Presidente di Fondazione Sistema Toscana, oltre ovviamente a Gianni Zhang, Fondatore del Festival e Presidente dell’omonima associazione oltre che di Zhong Art International e Paolo Bertolin Direttore artistico del festival che è intervenuto in collegamento.

Dall’omaggio al cinema di Liu Jian, regista genio dell’animazione cinese, alla proiezione del film classico Le donne del lago delle anime profumate del maestro Xie Fei, che gli valse l’Orso d’Oro del 1993, passando per l’incontro con la giovane regista Cao Jinling, in un programma di 15 film e di eventi diffusi in città dedicati alla cultura della Cina. Incontri, proiezioni, eventi, ospiti ed iniziative collaterali per conoscere meglio la Cina di oggi e creare un ponte culturale tra i due paesi.

I film selezionati dal direttore artistico Paolo Bertolin – alcuni in prima italiana – saranno divisi in quattro giornate: la serata di apertura (5/10); “Primi passi”, dedicata ai giovani registi e ai film d’esordio (6/10); “Tra passato e presente”, un confronto tra generazioni e immagini della Cina in diversi momenti della Storia (7/10) e “Legami di famiglia”, sui rapporti nell’ambito del nucleo familiare (8/10).

Tutti i film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. INFO