“Back to school”: la rassegna a tema scuola al cinema la Compagnia

Dal 17 settembre in occasione del ritorno a scuola, arriva a La Compagnia di Firenze “Back to school”: la rassegna a tema scuola dedicata ai bambini e alle bambine.

il Cinema La Compagnia presenta Back To School, una rassegna dedicata ai migliori cartoni animati che hanno come tema principale proprio la vita scolastica. A partire dal 17 settembre, per tre domeniche di fila la programmazione pomeridiana sarà dedicata alla rassegna. I film che compongono la proposta sono stati realizzati da tre diversi studi di animazione, ognuno con la sua specifica identità; sono inoltre opere uscite a distanza di anni le une dalle altre. Ognuna affronta il tema scolastico in maniera diversa e, insieme, formano un quadro completo di quelle che sono le emozioni, le paure e le speranze che vivono gli studenti.

DOMENICA 17 SETTEMBRE, ORE 17.00 MONSTERS UNIVERSITY di Dan Scanlon (USA/Giappone, 2013, 104′) Mike Wazowski è un piccolo mostro verde con un solo occhio e frequenta la scuola elementare. Deriso da tutti perché incapace di spaventare, sceglie di provare a diventare proprio uno spaventatore professionista dopo che, un giorno, ha modo di vedere da vicino il lavoro di un vero spaventatore durante la gita scolastica alla Monsters & Co., la grande centrale elettrica cittadina che ricava energia tramite le urla dei bambini.

DOMENICA 24 SETTEMBRE, ORE 17.00 WINNIE THE POOH: ALLA RICERCA DI CHRISTOPHER ROBIN di Karl Geurs (USA, 1997, 76′) Nell’ultimo giorno d’estate, Christopher Robin dice al suo amico Winnie the Pooh di doverlo avvisare di una cosa non molto piacevole. L’orsetto però non sembra essere interessato a ciò e cambia discorso ogni volta che il bambino cerca di parlargli. Dopo aver giocato con lui per tutto il giorno, Christopher saluta Pooh consigliandogli di ricordarsi di essere “più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri e più intelligente di quanto pensi”, ma l’assonnato Pooh non capisce chiaramente.

DOMENICA 01 OTTOBRE, ORE 17.00 RED di Domee Shi (USA, 2022, 100′) Mei Lee è un’intrepida e intelligente ragazza cino-canadese di 13 anni che vive a Toronto. È una studentessa prodigio e ha un gruppo di amiche composto da Miriam, Priya e Abby. Tutte loro sono fan della boy band 4*Town. Mei e la madre Ming trascorrono le loro giornate occupandosi del tempio della loro famiglia cinese accanto alla loro casa. Tuttavia, Ming si aspetta la perfezione da sua figlia e cerca di scoraggiare le sue passioni e l’interesse per Devon, il giovane che lavora in un minimarket per cui ha una cotta. Una mattina, Mei si sveglia e scopre di essersi trasformata in un panda rosso gigante. Dopo aver nascosto questo cambiamento ai suoi genitori, scopre che può trasformarsi di nuovo in un essere umano una volta che si è calmata poiché la mutazione si attiva solo quando è sotto pressione emotiva.

INFO/PROGRAMMA