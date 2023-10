Rock Contest 2023: i trenta selezionati!

Sono Duck Baleno (Verona), Matteo Michelangelo (Roma), Envoy (Roma), Andreotti (Foggia), Slebo (Terni), Lazzaro (Pistoia), Saul Project (Lucca), Cinder Swan (Matera), Brumale (Arezzo), All You Can Hate (Roma), Blue Tortugas (Trento), Sintesi Quotidiane (Firenze), Fioramonti (Lucca), The Stand (Firenze), Montecroce (Padova), Andrea Bambini (Pisa), Schiamazzi (Genova), Not my Value (Prato/Milano), The Red Stones (Torino), Humus (Trento), Fil Debet (Torino), Mecha Prjt (Roma), Alibi (Roma), Malva (Firenze), Punkcake (Arezzo), Edgar Allan Pop (Forlì/Cesena), Rbsn (Roma), Elso (Milano), Migraine (Brindisi), Jester in Jail (Pesaro) i 30 progetti musicali selezionati per il Rock Contest 2023, la più importante vetrina per la musica emergente italiana più innovativa ed interessante. Rappresentanti di tutta l’Italia, da Brindisi a Trento, ed attraverso una infinità di generi ed approcci diversi, sono i progetti che inizieremo a conoscere e che presto vedremo live sui palchi del Rock Contest, in presenza e sulle dirette social.

Inizieremo intanto subito a conoscerli ascoltando le loro canzoni sulle frequenze di Controradio, voi intanto scopriteli attraverso le foto, le note biografiche, i link alle pagine social e le loro canzoni sulla pagina dedicata. Buon ascolto!

Questo il calendario delle imminenti serate live:

Martedì 17 Ottobre: 1a serata di selezione – Glue Alt. Concept Space

Giovedì 19 Ottobre: 2a serata di selezione – Glue Alt. Concept Space

Martedì 24 Ottobre: 3a serata di selezione – Combo Social Club

Giovedì 26 Ottobre: 4a serata di selezione – Combo Social Club

Giovedì 2 Novembre: 5a serata di selezione – Combo Social Club

Semifinali

Giovedì 9 Novembre: 1a semifinale – Glue Alt. Concept Space

Giovedì 16 Novembre: 2a semifinale – Glue Alt. Concept Space

Finale

Sabato 25 Novembre: serata finale – Viper Theatre

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers.

Scopri di più su www.rockcontest.it

