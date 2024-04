www.controradio.it 🎧 Eike Schmidt "Ci sto. E sciolgo la riserva". Da oggi corsa a sindaco per il centrodestra a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:12 Share Share Link Embed

Eike Schmidt corre per Palazzo Vecchio. L’ex direttore delle Gallerie degli Uffizi oggi al vertice di Capodimonte è il candidato del centrodestra per le prossime amministrative. Durante una passeggiata questa mattina in centro, annunciata due ore prima con disponibilità di rispondere ai giornalisti, è stata dunque sciolta la riserva per una campagna elettorale “ristretta” di due mesi.

🎧 ASCOLTA LA DICHIARAZIONE INTEGRALE DI SCHMIDT DI ANNUNCIO DELLA CANDIDATURA raccolta da Raffaele Palumbo

“Oggi non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio, non soltanto è una bellissima giornata di primavera, ma sciolgo la riserva: mi candido”. È quanto annuncia, in piazza della Signoria con alle spalle palazzo Vecchio, il direttore di Capodimonte ed ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che ufficializza così la sua discesa in campo come candidato sindaco del centrodestra a Firenze.

“In questi ultimi mesi da luglio dell’anno scorso, da quando è venuto fuori per la prima volta che agli Uffizi il mio secondo mandato non era rinnovabile- aggiunge- i fiorentini di tanto in tanto hanno cominciato a fermarmi incoraggiandomi a candidarmi a sindaco. Ho preso sempre appunti, ho sempre chiesto che cosa dobbiamo fare meglio di adesso, quali sono i vostri problemi. Ho raccolto nel corso del tempo tutta una serie di problemi, a parte quelli che ho visto in prima persona, in centro e negli altri quartieri. Adesso è arrivato il momento, è il giorno giusto per annunciare che mi candido”.

Oggi stesso, precisa Schmidt, “chiederò ai partiti di centrodestra di sostenere questa campagna elettorale, inizio anche la parte pratica relativa al comitato elettorale. Ci sono

almeno due gruppi di persone civiche che si sono trovate a lavorare e a formare una o due liste, si vedrà se si fondono insieme o meno. Ho appuntamento anche con loro oggi per

finalizzare la formazione di questa lista o di queste liste civiche e anche il programma, a cui già molti amici hanno lavorato con me nei ritagli di tempo in cui sono stato a Firenze”.