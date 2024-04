Schmidt candidato: le reazioni nel centrosinistra, Funaro “Firenze scelta di vita, non di passaggio”

Schmidt annuncia ufficialmente la sua candidatura per la corsa a sindaco di Firenze per il centrodestra e le reazioni nel centrosinistra non si fanno attendere: da un minimale “Buona fortuna” del Sindaco Nardella alle prime dichiarazioni arrivate dal presidente della Regione Giani, all’assessore Giorgio e il deputato Gianassi. La candidata Funaro: “Firenze è una scelta di vita. Io non di passaggio”.

“Non mi è chiaro se Schmidt è in vacanza a Napoli o se sta venendo a fare una vacanza di 45 giorni a Firenze. Mi candido come guida turistica per presentargli i quartieri di Firenze. Al di là delle battute gli faccio i miei auguri e spero che nelle prossime settimane potremo confrontarci su quelle che sono le idee e le proposte per la Firenze di oggi e la Firenze di domani, una città straordinaria che merita di avere un progetto importante”. Così Sara Funaro, assessora al welfare di Firenze e candidata sindaco del centrosinistra. “Parto dal presupposto che per me Firenze non è una cosa di passaggio, è una scelta di vita – ha aggiunto – Ho vissuto anche all’estero ma ho scelto Firenze, per l’amore della città e questo è alla base del progetto che ho per la città. E anche in questo mi sembra che abbia delle idee diverse di futuro. Da tanto tempo sto girando in mezzo ai cittadini, ci stiamo confrontando sulle idee per la città, mi auguro che questo confronto possa esserci anche con lui”.

“Buona fortuna Schmidt”. Così, con tre parole il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine della posa della prima pietra di un nuovo polo natatorio nel quartiere di San Bartolo a Cintoia commenta l’ufficialità della candidatura dell’ex direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, arrivata proprio poche ore fa.

“Eike è una persona di grande dignità e cultura”, ma “a Firenze abbiamo bisogno di persone che si applichino a tempo pieno”. A dirlo, a margine di un evento, è il presidente della Regione Eugenio Giani. “Sono convinto – ha concluso – che potrà fare molto bene a Napoli, qui mi sembra una candidatura fuori momento”.

“Il candidato di Meloni e Salvini è da oggi in campo: un tedesco che vive e lavora a Napoli. Finalmente la destra ha il suo candidato e finalmente getta la maschera anche lui che dopo il primo comunicato di Gasparri, ha ottenuto gli appoggi di Salvini, Meloni, Donzelli, Ceccardi. Tutta la peggiore destra italiana schierata con lui con l’ambizione di colorare di nero la nostra città”, più duro il commento di Andrea Giorgio, responsabile segreteria regionale Pd e assessore del Comune di Firenze.

Gli fa eco il deputato fiorentino Pd Federico Gianassi: “Era il segreto di Pulcinella: lo sapevano tutti da prima che ottenesse il prestigioso paracadute di direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte a Napoli gentilmente offertogli dal ministro della Cultura Sangiuliano. E la prima cosa che fa è attaccare la nostra candidata del centrosinistra. Sara Funaro indicata in maniera monarchica? Vien da ridere: Funaro è stata scelta qui a Firenze dalla nostra comunità senza interferenze romanocentriche. Schmidt invece è stato scelto nei palazzi romani occupati dalla destra che ha l’unico obiettivo di abbattere Firenze”.