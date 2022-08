🎧 Controradio News ore 8.00 - 9 agosto 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ stato necessario interrompere anche la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Livorno-Grosseto, tra le stazioni di Campiglia Marittima (Livorno) e Follonica (Grosseto), per fronteggiare il vasto incendio di sterpaglie scoppiato nel pomeriggio di ieri nel territorio di Campiglia Marittima che aveva spinto le autorità anche a chiudere la strada statale Aurelia in direzione sud. Nel pomeriggio le squadre di pompieri si sono schierate anche a protezione delle case.

Controradio news – La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per far luce sulla morte di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne morto sabato 6 agosto in casa sua dopo essersi sentito male ma dopo che, appena due giorni prima, era stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Secondo quanto si apprende, sono in corso le acquisizioni delle cartelle cliniche e la procura di Prato potrebbe disporre presto l’autopsia.

Controradio news – Lutto nel mondo della cultura fiorentina. Andrea Di Bari si è spento nella serata di ieri. Malato da tempo, nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate in maniera irrecuperabile. Autore, regista di teatro e di documentari, organizzatore di eventi culturali, era anche appassionato di politica, di difesa dei diritti civili, della libertà e della giustizia. Lascia la moglie e due figli.

Controradio news – Dispetti e offese, anche razziste , ai vicini di casa stranieri, una famiglia del Marocco. Per questo la polizia ha arrestato a Lucca un’italiana di 60 anni per atti persecutori (stalking). La famiglia aveva fatto denuncia ma era comunque costretta da qualche tempo a vivere segregata in casa. Il tribunale di Lucca ha convalidato l’arresto.

Controradio news – Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri a Empoli all’interno di un furgone dopo la segnalazione di un passante. Il corpo è stato identificato come quello di Marco Sassi, 62 anni, originario di Firenze ma da tempo residente a Empoli. In realtà, secondo quanto emerge, viveva dentro un furgone adibito a camper, lo stesso al cui interno è stato trovato.

Controradio news – Permane in Toscana una situazione di instabilità causata da infiltrazioni di aria più fresca. Oggi possibilità di isolati temporali nel pomeriggio sul basso aretino e sul basso grossetano.

