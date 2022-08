🎧 Controradio News ore 8.00 - 2 agosto 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:05 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Via libera dalla giunta regionale della Toscana allo schema per un protocollo di intesa tra Regione stessa e Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Toscana. Il documento sancisce la collaborazione tra le Asl e i vigili del fuoco nell’organizzazione delle attività formative, finalizzate a potenziare le conoscenze necessarie a garantire sui luoghi di lavoro il rispetto della sicurezza in materia antincendio.

Controradio news – I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti intorno alle ore 20:30 di ieri nel comune di Lucca, località San Macario in Piano, per incendio di sterpaglie e porzione bosco lungo la carreggiata e contenuto prima che le fiamme si propagassero in maniera importante al bosco. A Grosseto in azione ieri invece su un vasto incendio di bosco e di sterpaglie nel comune di Scansano dove nelle frazioni di Pian D’Orneta e di Baccinello dove sono state eseguite evacuazioni dalle abitazioni per circa 180 persone.

Controradio news – “Ambiente, salute, lotta alla povertà, scuola, trasporti, semplificazione burocratica, sviluppo e sicurezza”. Sono questi gli “otto punti concreti” lanciati dai sindaci del Pd nell’incontro di ieri a Roma col segretario Enrico Letta, secondo quanto riporta su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Faremo una campagna elettorale pragmatica e attenta ai nostri cittadini”, ha aggiunto Nardella.

Controradio news – Cuccioli di cane appena nati rinchiusi in un sacco e gettati via sono stati trovati appesi ad un ramo e salvati da volontari Enpa a Pratovecchio, nel comune di Pratovecchio Stia (Arezzo). Lo rende noto il sindaco Niccolo Caleri che ha raccontato il fatto su Facebook e presentato denuncia ai carabinieri. E’ accaduto nel fine settimana nel centro dell’Alto Casentino. Soltanto un cucciolo, aggiorna la ricostruzione l’Enpa, risulterebbe rimasto vivo.