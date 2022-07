🎧 Controradio News ore 7.25 - 8 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:24 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, a seguito della perturbazione meteorologica avvenuta intorno alle  alle 22:30 di ieri sera a Firenze e interessando anche i comune di Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta, sono intervenuti per decine di richieste di intervento per alberi caduti in strada e/o su spazi privati, rami pericolanti e per dissesti statici come cornicioni, tende pericolanti. Anche i comandi di Prato, Siena e Arezzo, sono stati impegnati per interventi collegati al maltempo.

Controradio news – “Forti raffiche di vento a #Firenze nella zona centrale e sud. Al momento non si registrano danni significativi a persone o cose. Prestate massima attenzione”, ha scrittio il sindaco Dario Nardella su twitter. Secondo quanto riporta sempre su twitter la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze tra le “22 e le ore 23 di giovedì 7 luglio un temporale associato a forti colpi di vento e numerose fulminazioni ha attraversato parte del territorio della città metropolitana provocando la caduta di numerose alberature”.

Controradio news – Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri all’interno della carrozzeria Barsotti service in via della Gronda a Viareggio (Lucca): le fiamme avrebbe interessato materiale di stoccaggio che si trovava in fondo al piazzale e non ci sono stati danni al resto dell’autofficina. Chiuso per breve tempo anche l’ingresso alla variante Aurelia a causa del fumo. Stando ai primi accertamenti l’origine dell’incendio dovrebbe essere di natura accidentale.

Controradio news – Ordinanza del sindaco a Lucca per limitare il consumo di acqua in alcune aree collinari e periferiche del territorio comunale. L’effetto è immediato e vale fino al 30 settembre per limitare l’utilizzo di acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici in alcune zone del territorio comunale.

Controradio news – La procura di Massa ha chiesto 106 rinvii a giudizio nell’ambito di un’inchiesta su presunti incidenti stradali falsificati. Da quanto emerso dalle indagini i sinistri sarebbero stati inscenati per recuperare soldi dalle compagnie di assicurazione, con la compiacenza di avvocati e medici della Asl che avrebbero prolungato certificati e aggravato le condizioni degli infortunati, con false radiografie e false testimonianze. I reati contestati vanno dalla frode, alla truffa, fino all’associazione a delinquere. Coinvolti anche vigili urbani e cittadini che avrebbero fatto le ‘comparse’ a pagamento sui luoghi degli incidenti.

Controradio news – Quello in cui il calcio femminile è diventato sport professionistico “è stato un giorno molto importante per la ragazze sportive in generale perché c’è veramente uno spiraglio di luce che ci porta a essere dignitosamente riconosciute sportive lavorativamente parlando”. Così Federica Pellegrini a margine del premio internazionale Fair Play Menarini a Castiglion Fiorentino (Arezzo). “Spero che negli anni pian piano venga riconosciuto lo sport come lavoro e quindi a livello professionistico”.