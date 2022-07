La procura di Firenze chiede processo per tifoso che aveva molestato la giornalista Greta Beccaglia

Firenze, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per il ristoratore marchigiano, e tifoso viola, Andrea Serrani, che molestò la cronista Greta Beccaglia durante la diretta tv dall’esterno dello stadio di Empoli il 27 novembre 2021 al termine di un match Empoli-Fiorentina.

Per la procura di Firenze, come riporta oggi Il Corriere Fiorentino, che ha chiuso le indagini, quella di Serrani non fu una semplice bravata e per questo ne ha chiesto il rinvio a giudizio. La cronista Greta Beccaglia, 27 anni, assistita dall’avvocato Leonardo Masi, che aveva subito denunciato quel gesto, si costituirà parte civile nell’eventuale processo.

Resta indagato, al momento, un altro tifoso, toscano, 45 anni, che, sempre quella sera avrebbe importunato verbalmente la giornalista, sarebbe stato identificato grazie alle telecamere interne dello stadio e per lui è già scattato il Daspo: non potrà entrare allo stadio per la durata di due anni. Gli investigatori della Digos, incrociando il video della molestia con i filmati delle telecamere di sorveglianza dello stadio e dei tornelli, riuscirono a individuare Serrani.

“Avevamo perso e ho fatto quel gesto per stizza e per goliardia. Non è un atto di sessismo”, si giustificò il ristoratore. Poi anche per lui, il questore di Firenze firmò un Daspo. Ora rischia il processo.