Vento forte a Firenze, decine richieste a Vigili del Fuoco

Firenze, i Vigili del Fuoco del comando di cittadino, a seguito della perturbazione meteorologica, caratterizzata soprattutto da vento forte, avvenuta nella serata di ieri a Firenze e nei comuni della provincia – Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta -, sono a lavoro per diverse chiamate ricevute dalla sala operativa.

50 le richieste di intervento prima della mezzanotte, dato in aumento, per alberi caduti in strada e aree private, rami pericolanti così come cornicioni e tende. Pericolanti a causa del vento forte.

Anche i comandi di Prato, Siena e Arezzo, si spiega dai Vigili del Fuoco, sono impegnati per interventi collegati al maltempo: in totale tra le tre province se ne contano una cinquantina di richieste sempre alberi caduti e rami o cornicioni pericolanti.

Le forti raffiche di vento si sono verificate maggiormente nella zona centrale e sud. Al momento non si registrano danni significativi a persone o cose.

Prestate massima attenzione”, ha scrittio il sindaco Dario Nardella su twitter. Secondo quantro riporta sempre su twitter la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze tra le “22 e le ore 23 di giovedì 7 luglio un temporale associato a forti colpi di vento e numerose fulminazioni ha attraversato parte del territorio della città metropolitana provocando la caduta di numerose alberature”.

Nell’Aretino, a Bibbiena, segnalata anche una forte grandinata: “Da un primo giro non si riscontrano ingenti danni se non qualche piccolo allagamento. Si raccomanda la massima prudenza fino a fine allerta meteo”, scrive il primo cittadino Filippo Vagnoli su Fb.