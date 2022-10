🎧 Controradio News ore 7.25 - 19 ottobre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:24 Share Share Link Embed

Controradio news – La Corte d’Appello di Firenze ha assolto ‘perché il fatto non costituisce reato’ Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi attuale leader di Italia Viva, nel processo per le fatture false. Condannato, ma con la pena ridotta a nove mesi, l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino. Al centro del procedimento una serie di fatture pagate dalle società dei Renzi nel 2015. “Hanno fatto una prestazione professionale, non hanno commesso un reato. Ma aspettiamo le motivazioni” ha detto uno dei difensori l’avvocato Lorenzo Pellegrini che insieme a Federico Bagattini ha difeso i Renzi.

Controradio news – E’ caduto da un traliccio di alcuni metri di altezza mentre stava eseguendo alcuni lavori. Infortunio sul lavoro nel pomeriggio a Mugliano, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). L’uomo, un tecnico di 62anni di un’azienda, che stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione ad un traliccio dell’alta tensione, per cause da accertare avrebbe perso il controllo cadendo. In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Controradio news – Il sindaco di Firenze Dario Nardella prende atto delle parole del soprintendente del Maggio musicale fiorentino Alexander Pereira e fa sapere che convocherà a novembre il consiglio di indirizzo “per avere un quadro chiaro e certo del bilancio 2022 e per esaminare le proposte di Pereira”. È quanto si apprende da Palazzo Vecchio in riferimento alle parole del soprintendente Pereira sui conti del Maggio. Nardella è presidente della Fondazione del Maggio. In commissione controllo di Palazzo Vecchio Pereira avrebbe detto: il Maggio per poter vivere ha bisogno di 4-5 sponsor, da 500mila euro l’uno. Ne ho già uno, sono convinto di trovare anche gli altri. Se poi non troverò sponsor allora a quel punto me ne vado.

Controradio news – Aggiornati sette vincoli paesaggistici, ricadenti nei comuni di San Marcello Piteglio, Fiesole, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Cerreto Guidi, Radicondoli e Magliano in Toscana. E’ quanto prevede la proposta di deliberazione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana con 23 voti a favore, mentre le opposizioni non hanno partecipato al voto. L’atto aggiorna il quadro conoscitivo del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico, approvato dal Consiglio regionale nel 2015.

Controradio news – Bollette stratosferiche e costi delle materie prime alle stelle. Una situazione diventata insostenibile per le piccole imprese. Da qui l’idea dei soci di una catena fiorentina di ristoranti di creare una rete di piccole attività della ristorazione, la prima di questo tipo in Toscana, con l’obiettivo di acquistare direttamente dai fornitori e, grazie anche ai grandi quantitativi acquistati, di abbattere così i costi delle materie prime del 30-40%. L’obiettivo è di ampliare il gruppo di acquisto, che è aperto ad altre attività interessate.